Un home mor ofegat a la platja de les Delícies de la Ràpita

Les tasques de reanimació han resultat infructuoses. Foto: Cedida

Un home de 78 anys d'edat ha mort aquesta tarda ofegat a la platja de les Delícies a la Ràpita, on onejava la bandera verda. Cap a les 18.45 hores, el socorrista ha dut a terra un home que surava a l'aigua i ha iniciat les tasques de reanimació. A través del telèfon d’emergències 112 de Catalunya s’ha donat avís al SEM, Mossos d'Esquadra i Policia Local.Al lloc hi ha arribat una unitat de suport vital bàsic del SEM, que ha realitzat tasques de reanimació cardiopulmonar. S’hi ha afegit una unitat de suport vital avançat, però les tasques de reanimació han resultat infructuoses. Mossos d’Esquadra, que hi ha desplaçat 3 patrulles, s’ha fet càrrec de les primeres diligències. També hi ha intervingut una patrulla de la Policia Local.Esta mort s’afegix a la d’un home, també d’aproximadament 70 anys, ocorreguda este matí a Tamariu. En total són 5 les persones ofegades des de l’inici de l’estiu a les platges catalanes, ja que avui també ha mort un menor d’edat que restava hospitalitzat des de dilluns a Roses.Protecció Civil de la Generalitat insistix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguen vigilades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor