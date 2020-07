«L'Hospi» de futbol detecta irregularitats comptables de quan regidors de Cs i PSC el dirigien

L'actual junta directiva del Centre d'Esports L'Hospitalet assegura que no té constància que l'anterior equip al capdavant del club de futbol comptabilitzés ingressos del pàrquing o per lligues privades celebrades a les seves instal·lacions, ignorant a què es dedicaven aquests recursos. Ho afirma en una carta dirigida a l'Ajuntament a què ha tingut accésreferida a l'etapa en què presidia el club Miguel García, actual líder local de Cs, qui va tenir-hi com a secretari general durant alguns anys l'actual tinent d'alcaldia i primer secretari del PSC a la ciutat, Cristian Alcázar, detingut recentment per presumptes irregularitats al Consell Esportiu municipal El camp municipal de la Feixa Llarga, on juga L'Hospi, és propietat de l'Ajuntament, però en aquella època era gestionat pel mateix club. Pel que fa als documents entre 2000 i 2006, la junta actual afirma a la carta que no hi "havia documentació oficial comptable en aquest període a les dependències del club, tot i haver revisat totes les instal·lacions en el seu moment".També s'hi afirma -com reitera el club a preguntes a aquest mitjà- que, abans de l'arribada de l'actual junta, el 2016, "als pares i mares de l'equip contrari de futbol base que acudien a les instal·lacions se'ls exigia el pagament de dos euros en concepte de pàrquing, provocant l'enuig de molts d'ells i fent necessària la presència de la policia", però "sense que hi hagi constància comptable d'aquests ingressos".Igualment, la carta firmada per l'actual president del CE L'Hospitalet, Santiago Ballesté, i el secretari general, Salvador Cabezas, afirma que, abans de la seva elecció, s'organitzaven lligues de futbol 7 a les instal·lacions "per una empresa externa" i que, un cop en van tenir constància, "es va procedir a la cancel·lació immediata de les mateixes sense tenir constància comptable dels ingressos que percebia el club per les mateixes o qui es beneficiava de l'ús de les instal·lacions".La missiva, de dues pàgines, va ser enviada el 10 de gener a petició de la regidoria d'Esports, després que ho reclamés ERC, que fa anys que hi denuncia presumptes irregularitats durant aquesta etapa, però fins a mitjans de juny l'equip de govern no la va remetre als republicans. L'actual portaveu municipal de Cs, que va estar al capdavant del club entre 1994 i 2014 i ara n'és president d'honor, nega aquestes acusacions, afirma que tots els ingressos estaven comptabilitzats i atribueix la informació a maniobres polítiques d'ERC."És un totum revolutum per calumniar", afirma Miguel García en conversa amb, i assegura que la concessió de gestió del camp permetia aquests ingressos i que tot es troba en la comptabilitat, guardada en caixes al soterrani. "Ells sabran perquè no ho troben", assevera, sobre l'actual junta, i apunta que potser se'n van desfer quan es va fer neteja de les instal·lacions, ja que no estarien obligats a guardar documents de fa tants anys.Sobre els dos euros de pàrquing, defensa que "en tots els equips es pagava això", però que només ocorria en determinats partits, com els de futbol base d'equips federats, però mai en l'esport escolar. En tot cas, creu que es feia un favor a alguns assistents, ja que es permetia aparcar per un preu molt baix i deixar-hi el cotxe tot el dia, a banda que aquests ingressos assegura que es feien servir per becar famílies que no es podien permetre el cost de la inscripció dels infants al club per problemes econòmics.Així ho va defensar com a mínim en dues cartes a la premsa Cristian Alcázar, actual tinent d'alcalde del PSC, quan era secretari general del club, responent a pares d'equips rivals crítics amb el pagament, el 2009 a El Periódico el 2011 a La Vanguardia . Llavors, de fet, compartia partit amb García, qui va deixar el PSC el 2012 per fer el salt a Cs, a banda de coincidir-hi a la junta del CE L'Hospitalet entre 2003 i 2011, els darrers anys com a secretari general.L'encara president d'honor afirma, en relació als partits de futbol 7, que no hi havia cap empresa que n'organitzés lligues privades, sinó que "puntualment hi havia gent que hi jugava", però organitzant-se i arbitrant-se entre ells, amb entre vuit i deu equips, els quals pagaven uns recursos que, insisteix, estan comptabilitzats. L'acord, però, subratlla que es va trencar abans del canvi de junta directiva, motiu pel qual no seria cert que va ser l'actual qui va acabar amb aquesta pràctica, com assegura a la carta.García es mostra enfadat amb el contingut de la missiva i sobretot de les acusacions d'irregularitats d'Antoni Garcia, portaveu del grup municipal d'ERC, a qui reclama que se li entreguin les auditories anuals del club que acreditarien que no hi havia irregularitats. "La política és bruta", lamenta el també membre del consell general de Cs, i nega cap relació entre l'etapa compartida amb Alcázar a la junta i l'abstenció del seu partit a la petició d'una comissió d'investigació sobre les presumptes irregularitats al Consell Esportiu pel que s'investiga al tinent d'alcalde del PSC: "Crec en la presumpció d'innocència, he estat dur amb l'equip de govern actual". Recorda, a més, que Santiago Ballesté, president actual del club, ja era membre de la seva directiva quan la presidia ell.ERC, de fet, reclama a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, que investigui i aclareixi els fets, ja que van ocórrer en un camp municipal. Antoni Garcia, en un comunicat del partit, demanava que es constituís "sense cap excusa la comissió que fa anys que ja s'hauria d'haver creat per depurar responsabilitats en les irregularitats en la gestió d'aquest equipament municipal".Va instar-la a fer-ho en una carta enviada a mitjans de juny que encara no hauria rebut resposta, un cop rebuda la informació de la junta actual de L'Hospi, per bé que fonts de l'equip de govern expliquen que no tenen previst investigar aquests aspectes, els quals atribueixen a assumptes interns d'una entitat privada. "Aquí el que es vol és polititzar el tema perquè qui n'era president és ara el líder de Cs", raonen. ERC ja es va quedar en minoria al ple demanant una comissió d'investigació sobre el Consell Esportiu pel vot contrari del PSC i l'abstenció de Cs.Per altra banda, la carta quantifica els deutes que Miguel García hauria deixat al CE L'Hospitalet. Segons l'actual junta, aquests van ser d'un milió amb la seguretat social -ara reduïts a 761.483 euros-, de 217.000 euros amb l'Agència Tributària -deute ara cancel·lat- i de 150.000 euros en diverses factures. La part principal d'aquest deute es deuria, com amb molts altres equips humils, al fet que, en un determinat moment, la seguretat social va exigir el pagament de cotitzacions socials per tots els futbolistes i altres treballadors, assimilant-los a una relació laboral convencional.Tot i això, Miguel García assegura que va deixar 950.000 euros a la caixa per fer front a la despesa, en cas que aquest requeriment -que estava llavors judicialitzat- es consolidés i s'hagués d'abonar, tal com afirma que té documentat. La mala gestió de la junta posterior, que hauria gastat aquesta quantitat i hauria allargat el xoc judicial sumant-li interessos de demora a la quantitat reclamada inicialment, seria el que, segons García, hauria inflat la xifra.

