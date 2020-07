Un home d'uns 70 anys mor ofegat a la cala del Cau de Palafrugell

La Guàrdia Civil ha rescatat aquest divendres el cos d'un home de 70 anys surant a la cala del Cau de Palafrugell, al Baix Empordà. La Policia Local del municipi ha rebut un avís pels voltants de les 9.30 del matí després que un testimoni hagi trucat per informar que hi havia els objectes personals d'una persona a la sorra.Poc després d'arribar a la cala han trobat el cos d'un home surant trobava en una zona de difícil accés prop d'unes roques. La Policia Local ha avisat als Mossos d'Esquadra i aquests a la Guàrdia Civil.La benemèrita, que s'encarrega de la investigació dels fets, encara no ha confirmat la identitat de l'home, però sí que l'home ha mort ofegat. Aquesta és la quarta víctima mortal a les platges catalanes.

