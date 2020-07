El Suprem fixa oficialment la vista per abordar la inhabilitació de Torra: 17 de setembre al migdia

17 de setembre a les 12 del migdia. Ja hi ha data i hora per a la vista del Tribunal Suprem que haurà d'abordar el recurs de cassació del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La sala estarà constituïda pels magistrats Andrés Martínez Arrieta com a president, Antonio del Moral, Vicente Magro i Susana Polo. El magistrat Juan Ramón Bergudo serà el ponent de la sentència. El seu nom s'ha donat a conèixer aquest divendres després d'acceptar la petició del magistrat Colmenero, que va sol·licitar apartar-se del cas després de ser designat membre de la Junta Electoral Central (JEC).El Suprem es reunirà per revisar l'escrit de Torra, que s'enfronta a una pena d'un any i mig d'inhabilitació per no haver retirat a temps la pancarta per la llibertat dels presos del Palau de la Generalitat, tal com demanava la JEC. Si finalment el Suprem tomba el recurs, la sentència del TSJC serà ferma i Torra haurà de deixar el càrrec de president. La decisió, que no s'adoptarà fins al cap d'unes dues setmanes -principis d'octubre-, impactarà de forma decisiva en el futur del Govern format per Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, al qual se li obriran una sèrie d'escenaris que van de la convocatòria d'eleccions als canvis al Govern, passant per la tria d'un presidenciable alternatiu.Torra, després de perdre la condició de diputat i un cop constatada la manca de "recorregut polític" de l'executiu, va anunciar que convocaria comicis un cop aprovats els pressupostos. La pandèmia ha alterat el calendari, i el president sosté que no fixarà data fins que la sortida de la crisi estigui "encarrilada". El problema de fons -la desunió estratègica entre JxCat i ERC- persisteix, i els republicans pressionen per un horitzó electoral que no deixi la legislatura en mans del Suprem.

