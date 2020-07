Salut opta per no confinar Lleida tot i la tendència a l'alça del coronavirus a la regió

L'augment de contagis de coronavirus que s'ha registrat en les darreres setmanes a la demarcació de Lleida no suposarà, de moment, cap confinament. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest divendres des de la capital del Segrià que s'ha pres la decisió de no tancar els veïns de les comarques afectades, per bé que ha insistit en la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat. La demarcació de Lleida té actualment vuit brots actius de coronavirus (nou si es compta el de l'Aran).Vergés ha indicat que el Govern "farà tot allò que calgui" però ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per "conviure amb el virus". Ha recordat que el nombre de persones hospitalitzades ha incrementat en els darrers dies al territori, i que actualment hi ha 21 persones ingressades i sis a la UCI. "La situació és d'una tendència de creixement", ha dit la titular de Salut, que ha remarcat que els brots "no preocupen" i que s'estan detectant "molt bé" els casos positius.Vergés ha explicat també que el Govern "està en contacte permanentment amb l'Aragó" després del retrocés a la fase 2 de quatre comarques. En aquest sentit, la consellera ha insistit en el fet que els contagiats aragonesos no vagin a l'Arnau de Vilanova de Lleida sinó a l'hospital de Barbastre amb l'objectiu de no tensar el centre català amb una possible arribada de contagiats.L'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, ha assegurat per la seva banda que té una "doble preocupació" per la "crisi greu" que està patint la ciutat a nivell sanitari i econòmic, i ha posat l'accent en la gestió que s'està fent en l'ubicació dels temporers i el control de la mobilitat. Pueyo ha fet una crida a frenar la vinguda de nous treballadors: "no en fan falta més", ha reblat.Poques hores abans de la roda de premsa, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha aixecat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.La demarcació de Lleida és la que té una major afectació de contagis de coronavirus de tot l'estat i la incidència d'afectats a Lleida aquesta setmana s'ha doblat respecte a la passada. Salut també ha demanat als ciutadans que baixin el ritme i ajornin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles. El departament ha confirmat avui 60 casos positius nous a la demarcació. Això fa que el nombre total d'afectats sigui de 4.030 casos des de l'inici de la crisi, 3.551 a Lleida i 479 al Pirineu. A la regió sanitària de Ponent s'han donat tots els casos.L'Assemblea de Veïns del Centre Històric assegura que al barri no s'han estat mantenint les mesures de cautela i prevenció contra el contagi de la Covid-19, tal i com porten denunciant des de finals de març.En aquesta zona de la ciutat Salut ha confirmat aquesta setmana dos brots, un a l'Alberg Jericó i l'altre en un bloc de pisos de la plaça Josep Solans. Membres de l'Assemblea asseguren que el confinament que s'hauria de fer en aquests dos llocs "no és tal" ja que "l'entrada de persones d'aquests dos immobles es continua".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor