VÍDEO TV3 i Catalunya Ràdio presenten la seva graella d'estiu

TV3 i Catalunya Ràdio donen la benvinguda a la programació de l'estiu amb la cançó Tant de bo, de la cantant Suu. La graella estiuenca ve carregada de novetats, com ara l'estrena d'una altra temporada del programa del Mago Pop, Res és impossible, o bé nous capítols de Jocs de cartes estiu, amb Marc Ribas.També s'emetrà la segona temporada d'Aire lliure, amb Judit Mascó, i també de Coolhunters, amb Serapi Soler i Patrick Urbano, i més edicions de la versió televisiva del programa de Catalunya Ràdio Revolució 4.0, amb Xantal Llavina, entre altres. A part de les ja estrenades, Drama, Ciutat Novell i Per què volen els avions?, també s'emetran L'altra mirada, El paradís de les senyores i Hudson i Rex.Després de tot el que ha implicat el confinament per al dia a dia dels ciutadans, aquest any s'ha decidit posar el focus de la campanya d'estiu en les petites coses de la vida. És per això que s'ha elegit la cançó de la cantautora Suu, seguint la línia de treballar amb cantants i grups emergents que destaquen dins l'escena musical catalana. Els últims anys, han protagonitzat la campanya d'estiu Lildami, Pepet i Marieta i Els Catarres, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor