El nou primer ministre francès va condemnar la violència policial de l'1-O

Per fi he trobat la moció signada per Jean Castex com a president de la mancomunitat del Conflent. 😅 Denuncia la violència de la policia espanyola el primer d'octubre i se solidaritza amb els elegits represaliats. https://t.co/8H9vnJe9Cs — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) July 3, 2020

Jean Castex, nomenat aquest divendres nou primer ministre de França pel president Emmanuel Macron, va condemnar enèrgicament la violència policial de l'1-O. Castex, alcalde de Prada de Conflent, presidia en aquell moment la Comunitat de municipis del Conflent-Canigó, que va emetre un dur comunicat arran dels esdeveniments.La Comunitat del Conflent-Canigó va mostrar la seva indignació per "les violències policials contra els electors catalans, concentrats pacíficament per exercir el seu dret de vot", que considerava "indignes d'una democràcia", lamentava "el nombre important de ferits", i demanaven als governs espanyol i català d'"obrir negociacions per resoldre la crisi".Els electes municipals reclamaven també al Parlament Europeu i a l'ONU d'intervenir com a mediadors entre les dues parts. Els municipis van expressar també la "solidaritat de cara als elegits i al poble català amb els quals comparteixen història, cultura i llengua". La periodista Júlia Taurinyà ho ha recordat avui.Aquest divendres, la Catalunya Nord ha rebut la notícia de la designació de nou primer ministre amb satisfacció, especialment en els sectors més compromesos amb la defensa de la identitat de la Catalunya Nord. Una satisfacció, val a dir, amb matisos. Castex és, per damunt de tot, un polític professional i un servidor de l'Estat.Fill i nét de polítics arrelats a la Gascunya, va estudiar a l'elitista escola de l'alt funcionariat francès, l'ENA, i té, com es diu de les fornades que surten de la institució, "el cap hexagonal". Va entrar en contacte amb la Catalunya Nord a partir d'una estada al poble de Vallcebollera, on va conèixer la seva dona nord-catalana.Els mals resultats del partit del president francès, Emmanuel Macron, a les municipals de França han forçat una àmplia remodelació del govern. Macron ha decidir prescindir del seu primer ministre, Edouard Phillipe, i designar en el seu lloc Jean Castex. L'alcalde de Prada de Conflent -ho és des del 2008- coneix a fons la maquinària de l'Estat.Va ser cap de gabinet de Xavier Bertrand, ministre de Sanitat i de Treball durant la presidència de Nicolas Sarkozy. Després va ser conseller social de l'Elisi i secretari general adjunt de la Presidència, el que suposa tastar de ben a prop els engranatges del poder. Ubicat en el centre dreta, moderat i pragmàtic, es va reubicar en l'entorn de Macron, el president que ha sabut atreure exsocialistes i conservadors templats per formar els seus governs. Castex s'ha guanyat imatge d'eficaç i el seu paper com a responsable del desconfinament ha estat aplaudit.Què suposarà per la Catalunya Nord aquest nomenament? Vist amb ulls de la Catalunya Sud, no cal fer-se il·lusions. Però en els àmbits nord-catalans, molts fan la comparació entre Castex i Manuel Valls, l'altre català que ha estat primer ministre de França. "Valls parla el català més bé, però Castex és molt millor com a persona, ell no ens apedregarà", assegura un activista del territori, que es mostra escèptic però alhora subratlla l'actitud respectuosa del gascó envers la cultura catalana, la seva voluntat d'aprendre i parlar el català i el suport donat des de l'ajuntament de Prada a la UCE. Pocs dies després que l'extrema dreta s'imposés a Perpinyà, un occità que parla català governarà França.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor