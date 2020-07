Marín remodela el govern municipal de l'Hospitalet arran del cas del Consell Esportiu

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, ha signat els decrets pels quals es modifica l’actual divisió administrativa de l’Ajuntament. La nova organització municipal passa de nou a vuit àrees executives després de la dimissió de Jaume Graells que, tal com va avançar, va ser el regidor que va denunciar les irregularitats al Consell Esportiu . Amb aquest canvi de distribució, les competències d'Educació les assumeix l'Àrea d'Innovació i Cultura i l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda assumeix les competències de Joventut i Esports.El fins ara regidor adjunt d'Esports, Cristóbal Plaza, involucrat en el cas junt amb Cristian Alcázar, es manté com a regidor del districte VI i deixa el seu càrrec en mans de Maria Teresa Revilla. Al seu torn, Laura García assumeix la regidoria de Joventut.Les vuit àrees de gestió són les següents: Àrea d’Alcaldia-Presidència, Núria Marín i Martínez; Àrea de Planificació Estratègica i Economia, Joventut i Esports, Francesc Belver Vallés; Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar Esteban; Àrea de Convivència i Seguretat, José Castro Borrallo; Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, Rocío del Mar Ramírez Pérez; Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús Husillos Gutiérrez; Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós Brito, i Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, María Ángeles Sariñena Hidalgo.Des d’ara la Junta de Govern la formaran l’alcaldessa, Núria Marín i Martínez; els tinents d’alcaldia Francesc Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, David Quirós Brito i M. Ángeles Sariñena Hidalgo. Francesc J. Belver continua com a portaveu de l’equip de govern.Jaume Graells, fins ara tinent d’alcaldia d’aquest Ajuntament, manté la seva acta de regidor, si bé no ocupa cap responsabilitat de gestió.

