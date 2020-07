Pérez Reverte munta un sarau a la xarxa parlant de dones i l'expressió «me la sua»

La frase "me la suda", que escribo por primera vez en mi vida y no pronuncié jamás, es de una extraordinaria grosería. Pero dicha por una mujer (lo que ocurre cada vez con más frecuencia), es también absurda. En todo caso, sería "me lo suda" o "me las suda". O somos o no somos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 3, 2020

A no ser que se refiera a la vagina, concha, almeja...

femeninas todas.

O a los senos o pechos, masculinos plurales ellos. — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) July 3, 2020

Le agradezco que se tome el tuiteo en serio y aporte útiles variantes léxicas. Es lo bueno de tuitearse con gente educada. Consigue usted, lo que no es nada fácil, que la expresión suene más grosera todavía. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 3, 2020

Sembla que cada cert temps l'escriptor Arturo Pérez Reverte ha de fer alguna piulada a les xarxes que no estigui exempta de polèmica. Aquest cop el sarau en el que s'ha ficat el periodista té a veure amb l'expressió "me la sua" (en castellà, me la suda) i el seu ús per part de les dones. Un fet que a ulls de Reverte és "absurd", i ho basa en relació al gènere que s'atribueix als genitals femenins en algunes expressions:Un argument que ha aixecat polseguera i que ha suscitat la resposta de centenars d'usuaris de Twitter recordant-li que dir "me la bufa" no té perquè anar lligat expressament als genitals, o a un dels termes per referir-s'hi (que en aquest cas seria "cony"), com és el cas de la coneguda actriu Anabel Alonso:Però la cosa no ha acabat aquí, i és que Reverte havia de tenir l'última paraula i li ha etzibat que amb la seva explicació encara ha aconseguit fer l'expressió "mes grollera":

