La Generalitat tanca les residències d'Ullastrell i Sant Adrià per no garantir els drets d'usuaris i treballadors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit tancar la Residència d'Ullastrell (Vallès Occidental) i la Residència Sant Adrià, a Sant Adrià de Besòs. Es tracta d'una mesura cautelar d'aplicació immediata fins que es resolguin definitivament els expedients sancionadors oberts contra aquests dos centres, ja intervinguts per la Generalitat arran de la crisi de la Covid-19 per les greus irregularitats detectades en el seu funcionament i organització.El departament ha pres ara aquesta decisió perquè ha constatat que els dos centres no compleixen els requisits establerts per garantir els drets de les persones residents en el marc de la crisi sanitària, ni tampoc es garanteixen els drets dels treballadors.Els inspectors van obrir un expedient als anteriors gestors el 3 de juny per dues infraccions greus i vuit de molt greus. Ara, les entitats responsables de la gestió tenen l’obligació de fer efectiu el tancament del centre en coordinació amb el departament, que ja ha començat a treballar en la reubicació i garantia de drets de les persones residents durant les properes setmanes. Primer s’oferirà a les famílies una alternativa en un altre centre privat, i en segona instància, se’ls oferirà una plaça pública.La residència d'Ullastrell estava gestionada per l'empresa Apaser Residencial i té 34 places, 19 de les quals són públiques. La Generalitat la va intervenir el 16 d'abril i va posar al capdavant una altra entitat gestora, la Fundació Vallparadís, amb l'objectiu de reconduir la situació del centre. Ara ja està qualificada com a "verda" en matèria de contagis.El Servei d’Inspecció va obrir l’expedient sancionador a Apaser Residencial el 3 de juny per 5 infraccions greus i 11 infraccions molt greus, que poden ser sancionades amb multa de 4.000 euros cadascuna de les greus i amb 7.900 euros cadascuna de les molt greus, a més del tancament de l’establiment per un període de quatre anys.Per la seva banda, Residència Sant Adrià també és un centre privat, en aquest cas amb 25 places, 20 de les quals amb finançament públic. La Generalitat la va intervenir el dia 31 de març i va substituir els gestors, Residència Sant Adrià SL, pel Consorci de Salut i Social de Catalunya, que ha controlat la situació assistencial i sanitària de la residència. També està qualificada com a "verda".

