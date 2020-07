Les 30 pel·lícules imprescindibles de Netflix, HBO, Amazon, Movistar, Filmin i Disney+

La competència entre les principals plataformes de contingut en streaming és ferotge. Netflix, HBO, Amazon Prime, Movistar, Disney i Filmin lluiten per oferir el millor catàleg a un públic cada vegada més acostumat a consumir sèries i pel·lícules a través d'aquests serveis. Cada setmana aterren, marxen, canvien i s'introdueixen nous continguts per incentivar tot un mercat que ja mou milions a tot el món. Tot i això, cal desgranar el gra de la palla en un oceà d'algoritmes.Des dehem decidit fer la feina bruta i extreure un bon grapat de pel·lícules imprescindibles, exclusives de cada plataforma, per a gaudir del millor cinema a través d'aquest serveix.

