VÍDEO Brutal pallissa d'una dona a un home al mig del carrer a l'Hospitalet

🔺Barcelona ó alrededores🔻

Sra. Ministra de Igualdad@IreneMontero

¿Puede aclararme si estas imágenes pueden ser catalogadas como violencia de género ó es violencia doméstica?#QueNoNosManipulen#LaSilenciosaCat pic.twitter.com/gWu14RZL3c — VIRIATO_III (@Viriato_III) July 2, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per agredir un home enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar la matinada del 2 de juliol, quan la policia va rebre l'avís d'uns veïns que havien vist com una dona havia etzibat diverses puntades de peu al cap d'un home.Les imatges de l'agressió enregistrades per un testimoni mostren com ell cau a terra i ella li continua pegant mentre li diu que "no ha fet res". Els agents van assistir la víctima, que va ser traslladada a un hospital, i van detenir l'autora de l'agressió gràcies a la col·laboració ciutadana. L'arrestada, de 33 anys i coneguda de la víctima sense que hi tingués cap relació afectiva, passarà a disposició judicial durant les propers hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor