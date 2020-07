Treure disc en plena pandèmia

Formar un grup, consolidar-lo i animar-se a preparar un disc no és feina fàcil. Malgrat això, Catalunya compta amb grans artistes i grups musicals del nivell de Rosalía, Manel o Txarango que es poden considerar referents d'aquest mercat. L'altra cara de la moneda són els grups novells i músics que, tot i intentar-ho, es troben amb moltes dificultats per a fer-se sentir en el panorama musical català.En molts casos, aquests darrers no tenen una empresa discogràfica al darrere per impulsar els seus projectes i han de recórrer a alternatives populars com el micromecenatge. Aquí és on entren en escena plataformes com Verkami, enfocada als projectes de cultura i creativitat, o Ulule, referent a Europa que inclou projectes creatius i d'àmbit social. I així, gràcies a l'ajuda del públic, és com molts artistes emergents fan el salt i tenen la possibilitat d'entrar a formar part del mercat musical.La pandèmia del coronavirus ha cancel·lat molts d'aquests concerts i gires de presentació i els artistes emergents en són els grans perjudicats. Per a ells, els concerts d'estiu són vitals: es donen a conèixer i, a més, aconsegueixen recuperar part dels ingressos que han hagut d'invertir de la seva butxaca.conversa amb quatre artistes novells catalans a qui el coronavirus ha trencat els plans aquest estiu. Ells són Setrill, Àlex Pérez, els Stone Vibe i Karla amb K.

