L'ICO Girona i l'IDIBGI investiguen si una substància del card marià és útil contra el coronavirus

L' ICO Girona i l' IDIBGI han elaborat un estudi en què avalen la silibinina com a possible tractament per la Covid-19. Es tracta d'una substància que prové del card marià i que podria tenir tres tipus d'efectes diferents.Un d'ells seria el de regular la resposta immunitària, sobretot als pulmons en casos de coronavirus per combatre la infecció. Per altra banda, l'estudi també conclou que la sibilinina tindria un comportament antiviral molt semblant al del remdesivir, un fàrmac que l'Agència Europea del Medicament (EMA) recentment ha aprovat per lluitar contra el virus.Per aquest motiu, des de l'Agència Espanyola de Medicaments, ja s'ha aprovat un assaig clínic que provi aquesta substància amb pacients oncohematològics que tinguin coronavirus.Aquest assaig serà batejat com SilCOVID19 i servirà per veure si aquesta substància natural serveix per prevenir problemes respiratoris en els pacients amb càncer que tinguin el coronavirus.L'assaig estarà liderat per Joaquim Bosch, oncòleg del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a Girona i estarà coordinat pel doctor Javier Menéndez. En l'estudi es farà a través del medicament Legalon, que compta amb la substància provinent del card marià i que es processa a Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

