Juan Antonio Geraldes pren les regnes del partit d'Errejón a Catalunya

En ple compte enrere per a les eleccions catalanes, els partits afronten reordenacions, possibles escissions i, també, processos fundacionals. Just la setmana que s'ha fet públic que ICV es refundarà amb el nom d'Esquerra Verda, tal com va avançar NacióDigital , Més País Catalunya ha celebrat la seva assemblea fundacional i ha escollit com a líder Juan Antonio Geraldes. El flamant coordinador general va ser l'aposta catalana d'Íñigo Errejón a les passades eleccions espanyoles, però es va quedar lluny d'aconseguir representació. Ara que el partit l'ha escollit amb el 91% del suport dels seus membres, la formació comença a caminar i haurà de decidir a curt termini si es presenta o no a les pròximes eleccions catalanes."És important crear una organització que sigui al mateix temps verda i amb capacitat de donar forma política a nous sectors com el precariat", assegura Geraldes en declaracions a aquest diari. L'objectiu de la formació és capitalitzar l'"esquerra verda" a Catalunya, el mateix propòsit que els ecosocialistes que refundaran ICV i que continuaran presentant-se sota el paraigua de Catalunya en Comú.Més País admet que han de fer front a un escenari polític molt atomitzat, però aspira a "incorporar nous militants en un camp popular molt ample" que, o bé fins ara ha estat a la borsa de l'abstenció o bé votants desencisats d'altres partits d'esquerres com els comuns. El partit d'Ada Colau va encaixar amb incomoditat que Més País es presentés a les eleccions espanyoles, tot i que després de veure que la seva irrupció no afectava els resultats electorals dels comuns van optar per no donar-los importància.Geraldes, veí de Sant Boi de Llobregat que abans va militar a Comunistes, partit liderat per Joan Josep Nuet, no va aconseguir obtenir cap diputat per Catalunya a les eleccions del 10 de novembre. En concret, van aplegar 41.703 vots (l'1,08%) mentre que a nivell estatal Errejón va aconseguir tres representants. Després de no aconseguir els seus objectius, el partit busca ara "no repetir errors del passat". El coordinador general assegura que els "tempos electorals són una trituradora d'esforços que molts cops acaben desgastant prematurament projectes polítics per les friccions que produeixen dins i fora dels partits".Per aquest motiu, encara que assegura que s'haurà de prendre col·lectivament la decisió de si es concorre o no a les pròximes catalanes, ell considera que, a hores d'ara, "no es donen les condicions". Abans, insisteix, la formació té per davant el repte d'"enfortir una xarxa popular" i teixir complicitats dins de l'esquerra. A nivell orgànic, Més País Catalunya estarà federat amb el partit estatal que lidera Íñigo Errejón.Pel que fa al posicionament del nou partit sobre el procés català, la majoria dels actius abracen tesis federalistes, tot i que també hi ha qui es defineix com a sobiranista. En tot cas, Geraldes defensa que cal una descentralització de l'Estat. "S'ha de descentralitzar l'administració, que els diferents pobles que conformen l'actual Regne d'Espanya en siguin partícips. Una cosa tan simple com que no totes les seus ministerials o direccions generals estiguin a Madrid", defensa. Per fer-ho, la seva aposta és la reforma de la Constitució.

