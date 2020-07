Citen a declarar cinc reusencs per la tractorada contra la sentència del Procés

Avui @CGTReus present en solidaritat amb el nostre company i la resta d'encausades per la maquinària repressiva judicial-policial de l'Estat, que segueix assenyalant activistes i sindicalistes#SiEnsToquenaUnaEnsToquenaTotes @CGTCatalunya @AccioSocialCGT pic.twitter.com/JkRb1nxFNV — CGTReus (@CGTReus) July 3, 2020

Cinc militants de l'esquerra independentista han estat citats a declarar aquest divendres als jutjats de Reus per la tractorada contra la sentència del Procés que va col·lapsar la ciutat el 14 d'octubre passat. Se'ls investiga pels delictes de desobediència i desordres públics. Dels cinc joves, només un d'ells, el regidor de la CUP Èdgar Fernández, s'ha negat a declarar.Tots ells al·leguen que només van aixecar braços i proferir càntics contra la policia i que darrere aquestes denúncies policials hi ha intencionalitat política. El seu advocat diu que no tindran recorregut perquè els motius són "irrisoris".Una cinquantena de persones s'han concentrat per donar-los suport i exigir l'arxivament de les causes, fins a cinc en relació a la tardor del 2019.

