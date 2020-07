VÍDEO La reacció de Fernando Simón a la seva foto viral en moto

La imatge de Fernando Simón en una moto i amb una caçadora de cuir va ser un dels temes més comentats d'aquest dijous. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències va ser comparat amb Mario Casas a Tres metros sobre el cielo per la portada de El País Semanal.En la roda de premsa per explicar les novetats del coronavirus a l'Estat, el mateix Simón va comentar la foto, a la qual va voler restar importància tot i reconèixer que el perseguia: "L'he vist perquè és impossible que no te l'ensenyi algú, jo no l'he buscat".Sobre la intenció de la imatge, l'investigador va assegurar que "no sé si hi havia res per transmetre, em van fer fotos i han posat aquesta, no crec que hi hagi gaire més a comentar, és una foto graciosa". Amb tot, Simón va revelar el motiu de la foto: "Els va fer gràcia que vingui cada dia en moto a la feina i per això la devien triar".

