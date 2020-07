El Parlament reclama suspendre de sou i feina els Mossos implicats en l'agressió racista

El ple de Parlament ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució de la CUP que demana a la Generalitat suspendre de sou i feina als sis agents dels Mossos d'Esquadra implicats en la presumpta "agressió racista" en una detenció a un jove el 2019 a Manresa. La resolució, que s'ha votat en el ple monogràfic de la cambra catalana sobre la gestió del coronavirus, ha mostrat la divisió dels socis de Govern en aquesta qüestió, ja que ERC ha votat a favor, mentre que JxCat, que dirigeix ​​la conselleria d'Interior amb Miquel Buch al capdavant, s'ha abstingut.Al costat d'ERC, els comuns i la CUP han donat suport a la iniciativa, que ha tirat endavant amb 43 vots favorables, 36 en contra de Cs i 54 abstencions de PSC-Units i el PP, que han coincidit amb JxCat. No ha estat l'única votació de ple en la qual els socis de l'executiu català han votat de manera diferenciada, ja que també s'han dividit en tres votacions: una dels comuns sobre emergència climàtica, que s'ha rebutjat i que JxCat ha votat en contra mentre que ERC s'ha abstingut, i una de la CUP d'ecologisme, que s'ha aprovat amb el suport d'ERC i l'abstenció dels postconvergents.La tercera divisió s'ha produït en una altra resolució rebutjada dels comuns, que demanava a la Generalitat abandonar "projectes obsolets i insostenibles" com l'ampliació de l'Aeroport del Prat, BCN World i els Jocs Olímipics d'Hivern, entre d'altres, en la qual JxCat s'ha oposat i ERC s'ha abstingut.A més, el ple ha aprovat una altra proposta de la CUP que demana crear una comissió d'investigació al Parlament "per analitzar els mecanismes interns de control, avaluació i correcció, així com la possibilitat d'implementar mecanismes independents de control i fiscalització de les actuacions policials ", que els cupaires van presentar després de l'auditoria dels Mossos sobre la seva actuació en les protestes després de la sentència de l'1-O.En aquest cas, JxCat sí que ha votat a favor, al costat d'ERC, els comuns i la CUP, sumant un total de 76 suports, mentre que hi ha hagut 57 en contra de Cs, PSC i el PP. No obstant això, la cambra ha rebutjat una altra proposta de la CUP que exigia a la Generalitat retirar-se com a acusació particular de "totes les causes obertes contra persones que han exercit el seu legítim dret a la dissidència política", que ha comptat amb el suport de comuns i CUP, els vots en contra de Cs, PSC i PP, i l'abstenció de JxCat i ERC.Una de les resolucions aprovades al ple ha estat una conjunta entre JxCat i ERC que insta el Govern a exigir a l'Estat derogar la llei d'estrangeria i plantejar les mesures necessàries que permetin la regularització de més de 150.000 persones que viuen en situació irregular a Catalunya. Aquesta iniciativa ha comptat amb 76 vots favorables de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i 57 en contra de Cs, socialistes i populars.

