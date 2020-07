L'alcalde i tres veïns de Collsuspina, agredits per uns espanyolistes que arrencaven l'estelada de l'Ajuntament

Tres espanyolistes van agredir dijous a la nit l'alcalde de Collsuspina (Moianès), Oriol Batlló, i tres veïns del poble, després que els sorprenguessin traient l'estelada que penja de la façana de l'ajuntament, segons han explicat testimonis dels fets a. El batlle i dos dels agredits han presentat la corresponent denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Moià. El tercer veí, per ara, no ha denunciat formalment els fets.L'agressió va tenir lloc sobre la mitjanit, quan tres individus van baixar del cotxe i, armats amb un pal de pinça, van anar cap a la façana de l'ajuntament amb la voluntat d'arrencar l'estelada que hi ha penjada. L'alcalde i un dels agredits conversaven al costat del cotxe i els van recriminar l'acció. Batlló va rebre una forta empenta. Alguns veïns, que havien sentit el xivarri, van sortir.En un moment donat, els tres individus van fer caure una persona a terra i van començar a clavar-li puntades de peu, mentre que un altre veí del poble va rebre un cop a la cella, que li va provocar un trau quan va intentar ficar-s'hi per entremig per evitar l'agressió. Els altres veïns van avisar els Mossos d'Esquadra, però quan els agents van arribar, els agressors ja havien marxat en cotxe de la plaça Major.Dos dels agredits van requerir assistència facultativa. El del trau a la cella al CAP de Moià, i el que que va rebre les puntades de peu, que va patir traus i contusions al cap i a una orella, i una lesió del tendó de l'espatlla, va ser atès primer al CAP i posteriorment al Consorci Hospitalari de Vic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor