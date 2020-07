El govern de la Diputació de Barcelona es conjura per aïllar-se del trencament de JxCat

Reunió de l'equip de govern de la Diputació de Barcelona al CCCB

Aïllar l'actual govern de la Diputació de Barcelona de les turbulències, ja sigui d'un possible trencament de l'espai postconvergent o del presumpte cas de corrupció que afecta el govern de l’Hospitalet de Llobregat . Aquest, i també cohesionar la coalició governant després del primer any de feina era l'objectiu de la jornada de treball que, aquest divendres al matí i sense comunicar-la als mitjans, han celebrat els diputats provincials del PSC i JxCat a l'òrgan supramunicipal a la sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), segons ha pogut saberA les nou del matí estaven convocats per Núria Marín, presidenta de la Diputació i alcaldessa socialista de L'Hospitalet de Llobregat, els setze diputats del PSC i els set de JxCat. La reunió la presidien i organitzaven Juan Echániz, coordinador de l'ens, i Manel Brinquis, cap de gabinet de la presidenta. Marín ha estat qui ha donat la benvinguda després del cafè esmorzar i acte seguit l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, un dels homes de confiança de Pedro Sánchez a Catalunya, ha introduït el debat sobre el pla d'actuació del mandat 2020-2023. La segona ponència l'ha presentada Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues, i abordava el pla de xoc per a la reactivació social i econòmica en un moment en què els ajuntaments esperen que el govern espanyol de Sánchez obri l'aixeta per poder disposar del 100% del superàvit.Abans de la cloenda, que ha fet Marín, ha pres la paraula Neus Munté, regidora de JxCat a Barcelona, que ha fet una valoració -molt positiva, segons els assistents- del primer any de govern. Munté és la portaveu de la seva formació a la Diputació.De les quatre vicepresidències de l'ens, JxCat n'ocupa dues: recauen en Ferran Mascarell, regidor a Barcelona i també diputat al Parlament de Catalunya, i Carmela Fortuny, cap de files de JxCat a Sant Cugat del Vallès, d'on va ser alcaldessa. Els dos vicepresidents, que eren presents a la jornada de treball, són afins a Carles Puigdemont i, de fet, figuren entre el mig centenar d'impulsors del partit que vol fundar al marge del PDECat.Des de l'entorn de Marín es fa una valoració positiva de la trobada matinal, definida com un assumpte "molt intern" i de retrobament posterior al confinament, i es posa l'accent en els assumptes de gestió que s'han tractat. A la reunió, en la qual només faltava un dels vicepresidents -Jaume Collboni, tinent d'alcalde de Barcelona i dirigent socialista-, no s'ha fet cap referència a la situació que viu l'espai postconvergent i tampoc al cas de L'Hospitalet, que manté dividit el PSC local.Pel que fa al primer assumpte, afirma l'entorn de la presidenta, l'ambient és que "passi el que passi res es mourà" i que "no s’ha de patir". En la mateixa línia s'expressen des de la formació de Puigdemont: "Vam definir unes regles del joc clares malgrat les diferències que tenim sobre la política nacional. Si ho fem bé i prioritzem els interessos del món local, es pot aïllar una cosa de l’altra", afirmen de la salut l'acord que va negociar David Bonvehí i beneir Puigdemont malgrat l'oposició del president de la Generalitat, Quim Torra, que hauria preferit una entesa amb ERC.I afegeixen que, passi el que passi entre el PDECat i el nou partit de Puigdemont, "no hi ha ganes de convertir-ho en un problema a les administracions", en referència a la Diputació però també als ajuntaments (el món local postconvergent està dividit), al Parlament i al Congrés.La Diputació, que gestiona un pressupost proper als 1.000 milions d'euros, ja comença a treballar esborranys dels comptes del 2021, que posaran l'accent en la reconstrucció per tal de fer front als efectes del coronavirus.

