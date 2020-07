El PSC vota al Parlament a favor de l'impost a les grans fortunes que el PSOE el rebutja

El PSC ha votat al Parlament a favor de reclamar al govern espanyol una taxa sobre les grans fortunes que gravi progressivament els patrimonis que superin el milió d'euros. La proposta, presentada pels comuns, no ha aplegat prou suports per prosperar, però ha comptat amb el vot favorable dels socialistes malgrat que el PSOE ha rebutjat fins ara impulsar aquest impost que reivindica el líder de Podem i vicepresident, Pablo Iglesias.De fet, precisament aquest divendres s'aproven al Congrés dels Diputats les conclusions de la comissió de reconstrucció, que han deixat fora aquest impost per la discrepància insalvable entre els socialistes i Podem. La proposta sí que la porten a la comissió partits com ERC. Per contra, en el cas del Parlament, els republicans, JxCat, Ciutadans i el PP hi han votat en contra. El partit d'Oriol Junqueras ha argumentat durant la seva exposició al faristol que no li trobaven sentit a la proposta dels comuns perquè ells, formant part de la coalició que comanda la Moncloa, tenen capacitat de pressió al PSOE.Preguntats per aquesta qüestió, fonts dels socialistes catalans al·leguen que estan d'acord amb la gran majoria de la proposta de resolució, que inclou qüestions com la reforma de l'impost de societats -defensada pel PSOE- o apujar dos punts el tram de l'IRPF a les rendes superiors a 130.000 euros. També impulsar un terra fiscal al conjunt de les comunitat autònomes que acabi amb el dumping fiscal de la Comunitat de Madrid. Al·leguen, però, que en un ple d'aquestes característiques, on no es poden votar per separat els punts, "es fa difícil matisar" i que, en tot cas, Pedro Sánchez s'ha mostrat partidari de revisar l'impost de patrimoni.Els comuns, per contra, subratllen que "el que no val és votar diferent a Catalunya que a Madrid", un missatge adreçat a ERC -que vota a favor al Congrés i en contra al Parlament- i al PSC -que vota en contra al Congrés i a favor en el Parlament-. Els arguments d'ERC, per la seva banda, és que si els comuns busquen arrencar aquest compromís al PSOE, que ho portin ells a votació al Congrés dels Diputats.

