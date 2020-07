Brussel·les autoritza el remdesivir tot i que de moment els Estats Units n'acaparen l'estoc

La Comissió Europea ha autoritzat el primer tractament contra la Covid-19,el remdesivir, tot i que es tardaran mesos a poder aconseguir-ne ja que els Estast Units n'ha acaparat l'estoc per al moment . Mentrestant la Comissió negocia amb Gilead per "reservar" dosis per als estats membres.Brussel·les ha donat el vistiplau després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja donés llum verda al remdesivir per a pacients greus que requereixen ventilació, ara l'executiu europeu ha donat l'autorització comercial de manera condicional al remdesivir sota un procés accelerat i l'acord dels estats membres. Aquest permís condicional és un tipus d'autorització que permet facilitar l'accés ràpid a medicines en moments d'emergència.

