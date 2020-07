L'actor Nick Cordero necessitarà un doble trasplantament de pulmó per les seqüeles de la Covid-19

L'actor de Broadway Nick Cordero segueix patint les fortes complicacions que li va provocar la Covid-19. Cordero ha estat tres mesos ingressat, temps en el qual ha estat en coma i li han amputat una cama.Cordero, actor d'espectacles de Broadway, necessitarà ara un trasplantament doble de pulmó "al 99%", segons va explicar la seva dona, Amanda Kloots, en una entrevista al programa televisiu CBS The Morning Nominat al premi Tony, l'actor de 41 anys va ser hospitalitzat el passat mes de març per Covid-19. Ara ja ha donat negatiu al test, però les seqüeles de la malaltia en el seu cas són "crítiques". El virus li ha debilitat tant la musculatura que "encara no es pot moure ni gairebé parlar. Quan li pregunto coses, intenta somriure o moure la mandíbula.Durant els mesos ingressat a l'hospital, els metges van témer en diverses ocasions per la vida de Cordero, que no tenia cap patologia prèvia: "Em van dir quatre vegades que no sobreviuria. De vegades, fins i tot, que no passaria una nit. Però ho va fer", explica Amanda Kloots.

