Pati per torns i menjadors més reduïts: així s'organitzaran les escoles a partir del setembre

El Departament d'Educació ha detallat aquest divendres com serà la logística del curs 2020-21, marcada per l'amenaça del coronavirus, que obligarà a prendre mesures extraordinàries. D'acord amb les mesures de seguretat pactades amb la conselleria de Salut i un comitè d'experts, Educació introduirà modificacions tant en l'entrada i sortides dels centres a partir del setembre com en el funcionament dels menjadors i els espais d'esbarjo durant l'horari lectiu. Els canvis tindran com a objectiu evitar les aglomeracions, garantir les distàncies de seguretat i assegurar les mesures d'higiene necessàries per evitar contagis.En la presentació del pla d’actuació per al següent curs -un document que aquest divendres s'ha sotmès a l'aprovació del Procicat-, Bargalló i el director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, han detallat que l'accés a les escoles es farà per franges horàries, amb intervals de deu minuts, i que les famílies s'hauran d'esperar a la porta del recinte.Només en els casos dels alumnes de P3 -que visquin el seu primer curs a l'escola- els pares podran participar en el procés d'acollida dins del centre, com fins ara, però utilitzant mascareta. En la resta de casos, les famílies evitaran entrar a les aules. Educació s'ha compromès a comunicar als ajuntaments abans de finals de juliol quins seran els horaris d'entrada i sortida de les escoles del seu municipi.El document preparat per Educació -enviat aquest divendres a ajuntaments, centres i sindicats- també preveu que els menjadors escolars tinguin una capacitat més reduïda o que funcionin per torns i en diversos espais si el centre així ho permet. No serà necessària la distància de seguretat entre grups estables d'alumnes, la fórmula triada per Educació per organitzar les aules i limitar contagis. Aquests grups d'estudiants podran compartir taula al menjador, per bé que el servei dels àpats s'haurà de fer amb prevenció."En alguns casos, pot ser que calgui un torn més de menjador o utilitzar espais que no són els propis del menjador", ha exposat el conseller, que ha recordat que l'increment de recursos no suposarà que s'alteri el preu del menjador per a les famílies. L'ampliació de les franges destinades al menjador sí que tindrà impacte en els horaris dels monitors i, probablement, faran falta més professionals, que Bargalló no ha detallat en xifres.En el cas de les sortides al pati, el conseller ha recalcat que serà "esglaonada". De fet, el document del pla d'actuació dels centres preveu que l'accés als espais d'esbarjo no sigui conjunta. "No hi haurà només una hora del pati. No podrem tenir tots els alumnes sortint a la vegada al pati", ha afirmat el conseller d'Educació, que ha recordat que les solucions dependran de les dimensions del pati i de la realitat física de cada escola. Quan coincideixin dos grups estables al pati -o en passadissos i altres espais de l'escola- els alumnes i els docents hauran de portar mascareta.Bargalló ha defensat que les mesures detallades en el document són la base "perquè el curs es pugui reprendre amb les màximes garanties". El conseller ha especificat que tots els centres educatius comptaran amb mascaretes per als professionals, docents i no docents, així com amb gel desinfectant i mesuradors de temperatura. "Tots els centres disposaran dels equipaments de protecció i higiene necessaris", ha reblat Bargalló. També ha recalcat que el coronavirus no farà que escoles i instituts hagin de suspendre activitats extraescolars ni sortides pedagògiques.El Govern ja va anunciar que destinarà fins a 370 milions d'euros per reforçar els recursos del curs que ve d'acord amb les exigències de la Covid-19, uns fons extraordinaris que serviran per contractar un mínim de 5.000 professionals , docents i no docents. La conselleria d'Educació negocia ara amb els sindicats la manera d'estructurar les contractacions, a l'espera de pactar amb les direccions dels centres les necessitats de professionals de cara al setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor