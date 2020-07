JxCat i ERC es queden sols al Parlament en la reclamació de més recursos a l'Estat

Si el que pretenia el Govern era conformar un bloc ampli a l'hora de reclamar més recursos a l'Estat, a l'hora de prémer el botó s'ha quedat sol al Parlament. La seva petició ha prosperat, però només amb el vot favorable de JxCat i ERC a l'hora de demanar que l'objectiu de dèficit s'incrementi fins a l'1% o més recursos per a Catalunya del fons autonòmic. Els comuns finalment s'han abstingut, mentre que el PSC ha votat directament en contra.El discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, durant el balanç de la gestió de la crisi del coronavirus va pivotar, precisament, en assenyalar que la Generalitat afronta amb "les mans lligades" la reconstrucció pel dèficit de recursos que pateix. En la proposta de resolució aprovada pels dos socis de govern també es reclama a l'Estat que permeti als ajuntaments fer ús del seu superàvit per afrontar els efectes de la pandèmia, així com tenir capacitat per gestionar els recursos provinents del fons europeu. Altres peticions són la mobilització de 950 milions d'euros per al sector de la Cultura o la mobilització de més recursos per a habitatge.Malgrat que el líder del PSC, Miquel Iceta, es va oferir durant el debat a "ajudar" en la reivindicació de recursos sempre i quan no es creessin falses expectatives, finalment els socialistes hi han votat en contra. Els grups independentistes han carregat també contra la gestió "recentralitzadora" i "propagandística" que consideren que ha fet el govern espanyol de l'emergència sanitària i han aprovat que es fa més evident que cal avançar en la consecució d'un estat propi. El text aprovat sosté que l'actuació de la Moncloa sota el comandament únic "ha estat perjudicial per a la bona gestió".Sí que ha prosperat, en canvi, la proposta del PSC en què es reclama un nou Pacte per la Salut. Ho ha fet malgrat l'oposició de JxCat i ERC, així com l'increment del 7% de la despesa en Salut que fa la Generalitat, fet que implicaria destinar 2.000 euros anuals per càpita.La cambra també ha aprovat per unanimitat a proposta de la CUP que cal rescindir el contracte de Ferrovial per valor de 18 milions d'euros per fer seguiments de contactes de contagiats per Covid-19 i destinar recursos a l'atenció primària perquè puguin assumir aquesta tasca. ERC, partit del qual depèn de la conselleria de Salut que va impulsar el contracte, també hi ha votat a favor. Els anticapitalistes també han aconseguit que s'aprovés la creació d'una comissió d'investigació sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra, ja que consideren "opaca" l'auditoria feta per avaluar les càrregues policials durant les manifestacions derivades de la sentència de l'1-O.Els comuns no han reeixit en el seu intent d'arrossegar el Parlament a reclamar l'impost a les grans fortunes que no aconsegueixen que el PSOE accepti a la Moncloa. Paradoxal ha estat, però, que el PSC hi hagi votat a favor juntament també amb la CUP.

