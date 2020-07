Curen un pacient de Covid-19 amb un fàrmac contra el càncer

El professor Andreas Neubauer i el seu equip del centre de la Fundació Carreras contra la Leucèmia de l'Hospital Clínic Universitari de Marburg (Alemanya), han provat amb èxit el fàrmac ruxolitinib, utilitzat per al càncer, per curar per primera vegada un pacient que patia la síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA) després d'infectar-se de coronavirus.Després d'aquests resultats, publicats a la revista científica 'Leukemia' , l'Institut Federal de Medicaments i Dispositius Metges de Alemanya ha aprovat un assaig clínic en el qual el grup del professor Neubauer investigarà més a fons l'ús de ruxolitinib per al tractament de la SDRA associada a la Covid-19."Sabíem per les publicacions xineses que l'anomenada tempesta de citoquines caracteritza els pacients amb un curs greu i fins i tot fatal de la malaltia. Durant una tempesta de citoquines, el cos s'inunda de substàncies que estimulen el sistema immunològic. Aquesta reacció exagerada de sistema de defensa del cos danya el teixit i facilita la propagació del virus invasor", explica Neubauer.L'investigador va pensar que el pacient podria respondre al ruxolitinib, un fàrmac usat inicialment en el tractament de el càncer que inhibeix els enzims del cos involucrats en les reaccions inflamatòries excessives. "Suggerim als nostres col·legues que estaven tractant pacients amb Covid-19 que el fàrmac contra el càncer podria ser capaç de prevenir els efectes potencialment mortals causats pel dany inflamatori en el teixit pulmonar", apunta Neubauer."Ens enfrontem a una decisió difícil. No sabia si la teoria es traslladaria a la pràctica. Després de tot, el tractament experimental també estava associat al risc", detalla Hinnerk Wulf, director de el Departament d'Anestèsia i Cures Intensives. L'estat general del pacient de la Universitat de Medicina de Marburg va millorar després de rebre ruxolitinib. L'equip de tractament va notar una estabilització clínica, així com una ràpida millora en la respiració i la funció cardíaca.L'èxit del tractament en aquest malalt no ha estat un cas aïllat. L'equip de Marburg també va administrar el mateix fàrmac a altres pacients per controlar un curs greu de la malaltia. "Al final la resposta va ser positiva en tots els pacients que van rebre el medicament contra el càncer durant més d'una setmana", argumenta Neubauer. Un equip dirigit per Paul Graf La Rosée a l'Hospital Schwarzwald-Baar (a Villingen-Schwenningen, Alemanya) també ha informat de l'ús exitós de l'inhibidor immunològic, encara que en casos menys greus, i s'està a l'espera que els resultats siguin publicats."El temps transcorregut entre l'inici de l'administració de ruxolitinib i la millora de la salut és tan curt que és raonable suposar que el fàrmac va contribuir al curs clínic favorable", conclou Neubauer.

