Sánchez anuncia que els ERTO seran «un element estructural de flexibilització de les empreses»

Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) no seran una mesura conjuntural de la pandèmia, sinó que passaran a consolidar-se en la quotidianitat laboral. Pedro Sánchez ha anunciat que s'està treballant amb els agents socials que esdevinguin un "element estructural de flexibilització interna de les empreses i de manteniment de l'ocupació", a través d'un cofinançament de les empreses com a mesura per aconseguir una "menor volatilitat del mercat laboral" i una major "flexibilitat laboral per millorar la corresponsabilitat".Ho ha asseverat aquest divendres durant l'acte de signatura del pacte per a la reactivació econòmica i l'ocupació, junt amb els líders de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme. "Quan actuem amb unitat, la recuperació serà més propera i vigorosa", hi ha assegurat, ja que, segons ha insistit, "la unitat no només ha salvat vides, sinó que també ha salvat empreses i llocs de treball". "Quan Espanya acorda amb Espanya, Espanya avança", ha conclòs.Sánchez ha apuntat que, malgrat que en primer moment "l'objectiu era resistir", ara s'està adaptant el pla de xoc a la desescalada amb actuacions en àmbits concrets. Malgrat que el pacte segellat no inclou mesures concretes, sinó ratificar sobretot la voluntat de negociació entre els agents socials, el president espanyol ha explicitat el compromís de reactivar les taules de diàleg social o d'impulsar un pacte per la indústria."La reconstrucció econòmica ha de ser verda, digital i inclusiva", ha clamat Sánchez, que també ha defensat la futura reforma fiscal que prepara el seu govern o la voluntat de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. L'estat espanyol, ha afegit, avança cap a una "nova economia" per la qual cal treballar amb "consens".Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT, ha subratllat que el pacte segellat es tracta d'un "gran acord de reconstrucció social d'un nou país, sobre bases sòlides" i ha destacat: "Els agents socials hem fet un gran esforç de consens i esforç, a vegades fins i tot més d'allò raonable pel nivell de concertació". El líder de CCOO, Unai Sordo, ha reivindicat que cal "abordar des del marc del diàleg i la concertació social" les mesures socials econòmiques per tal d'assolir una "sortida de la crisi radicalment diferent de la crisi anterior", motiu pel qual ha reclamat "reduir els diferencials de pressió fiscal amb Europa".El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticat precisament la voluntat de crear noves figures impositives del govern espanyol. "No compartim el plantejament fiscal, no és el moment d'aquests temes", ha asseverat, i ha demanat també que a partir d'ara els "projectes de llei que no siguin per demà, que es puguin dialogar", en un missatge velat sobre la possible derogació de la reforma laboral, i ha posat en valor també l'acord amb els sindicats: "Aquí hem vingut a parlar, a dialogar".Un consell de ministres extraordinari ha aprovat aquest divendres un reial decret-llei de mesures urgents de caràcter econòmic, en el qual s'inclou una nova línia d'avals de l'ICO per valor de 40.000 milions d'euros per impulsar l'activitat inversora en àrees considerades d'alt valor afegit com són la sostenibilitat mediambiental i la digitalització. També ha creat un fons de suport a la solvència de 10.000 milions per reforçar la solvència d'empreses estratègiques no financeres afectades per la pandèmia.El fons podrà concedir préstecs participatius, comprar deute subordinat o subscriure accions, entre altres instruments, i les empreses hauran de tenir un rol estratègic per "l'impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució al bon funcionament dels mercats".El consell de ministres també ha aprovat formalment el programa Renove 2020, dotat amb 250 milions, i diverses mesures per al sector turístic, com un sistema de finançament de projectes de digitalització i innovació amb 216 milions, l'impuls de destinacions turístiques rurals o interiors, o mesures per alleugerir el cost de les hipoteques de les empreses del sector o de les agències de viatges.

