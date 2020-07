VÍDEO El jove de 33 anys ingressat durant dos mesos a l'UCI del Taulí torna a casa 90 dies després

Recordeu al Marc, de 33 anys? Després de 90 dies ingressat al Parc Taulí a causa de la #COVID19, avui ha estat donat d’alta a domicili!! Abans de marxar, però, ens ha deixat un missatge important, especialment per als més joves. Felicitats i molta força, Marc!!! 💪🏼💪🏼❤️ 🤗 pic.twitter.com/M3taCLHOAC — Parc Taulí Hospital Universitari (@parctauli) July 2, 2020

El jove de 33 anys que va passar 60 dies a l'UCI de l'Hospital Parc Taulí ja ha tornat a casa. I ho ha fet 90 dies després que ingressés al centre, és a dir, gairebé des de que es registrés el primer cas al Taulí. Ha viscut tot aquest temps dins les instal·lacions sanitàries, és a dir, els pics més alts de casos a la ciutat, la posterior rebaixa i tot els procés de desescalada cap a la "nova normalitat".En Marc va tornar a planta fa dues setmanes i aquest dijous reprenia el camí de tornada a casa. I ho ha fet donant les gràcies per l'atenció rebuda aquests mesos i, molt probablement, amb un somriure sota la mascareta.Precisament, ha llançat un missatge d'alarma entre el jovent, ja que, tal com ha dit, la Covid-19 "no és una broma. Feu cas als professionals" i ha continuat, "No és una cosa de gent gran, només. També és de joves".L'hospital ha tornat a compartir la seva història a través de les xarxes socials, un pacient que va superar una "situació molt crítica" i que el coronavirus "li va provocar greus complicacions".

