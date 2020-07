El Suprem cita a declarar Laura Borràs el 22 de juliol

Laura Borràs haurà de declarar com a investigada el proper 22 de juliol a les 11h davant del Tribunal Suprem. Així ho ha ordenat el magistrat Eduardo de Porres, de la sala segona de l'alt tribunal i instructor de la causa contra la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés. La citació es produeix després que la cambra espanyola acceptés el suplicatori i aixequés la immunitat de la dirigent independentista. ERC i la CUP no van participar d'aquella votació.El Suprem investiga Borràs per quatre delictes: malversació de fons públics, frau, prevaricació i falsedat documental per presumpte fraccionament de contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Fiscalia li demana 15 anys de presó per aquesta combinació de presumptes delictes, tot i que la dirigent independentista els nega i assenyala que és víctima d'una "burda manipulació" efectuada -segons va detallar en una roda de premsa al Congrés- per la Guàrdia Civil quan es va fer càrrec de la investigació.Dirigents de la seva formació han equiparat Borràs -que ha donat explicacions tant en públic com en privat, davant de representants d'ERC i de la CUP, en les últimes setmanes- als presos polítics del procés i han assegurat que, ni al Suprem ni en qualsevol altre tribunal espanyol, tindria un judici just. Una opinió compartida pel president Quim Torra, de qui Borràs és una de les dirigents de més confiança des que va arribar a Palau.

