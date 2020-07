Controls d'afluència als trams de parades de llibres i roses pel Sant Jordi del 23 de juliol

El Sant Jordi del proper 23 de juliol ja comença a tenir cara i ulls. Les zones de les parades de llibres i roses tindran control numèric i és per això que es planeja tallar alguns trams de carrer. La idea es que començaran de Plaça de Catalunya pels carrils centrals de Passeig de Gràcia, que estaran tallats al trànsit, i podrien arribar fins al carrer Provença en funció de la demanda i l'impacte final que tingui per l'organització el cost dels requeriments de seguretat.Amb aquesta distribució es preveu poder acollir qui tenia parades en el centre de la ciutat a l'Eixample i a Ciutat Vella. En un comunicat des del web d'editors.cat realitzat pel Gremi de Llibreters, s'explica que aquesta serà una zona perimetrada per controlar-ne l'afluència, l'aforament i les distàncies de seguretat.El Gremi de Llibreters destaca que han contemplat tres escenaris flexibles per la instal·lació de parades professionals i que tots els escenaris contemplen zones delimitades, garantia del distanciament i controls que garanteixin la seguretat i la higiene, com també una gestió diferenciada de les signatures d'autors.El Gremi de Llibreters apunta que els protocols han estat informats al Procicat i que caldrà adaptar-los a la realitat de cada àmbit municipal "amb seus els tècnics, pel coneixement que tenen de la cada població, de les afectacions que se'n deriven, del personal disponible i per a la proposta d'espais i solucions alternatives". Reconeix que la dimensió i la realitat sanitària de Barcelona ha reclamat que s'elabori un Pla propi, que al seu torn pot servir, pel detall que conté i el nivell més alt de restricció, per a d'altres localitats.En el cas de Barcelona, s'ha confirmat que queda garantida la parada davant la llibreria per a tothom que així ho vulgui, o el més propera possible en cas de dificultat objectiva.Així mateix, com ja es va anunciar recentment es disposarà d'una ubicació comuna a l'espai central del Passeig de Gràcia, en trams que comencen a la Plaça de Catalunya que podrien arribar a estendre's fins al carrer de Provença, en funció de la demanda i l'impacte final que tingui per l'organització el cost dels requeriments de seguretat, de manera que es pugui acollir qui tenia parades en el centre de la ciutat a l'Eixample i a Ciutat Vella.Aquesta serà una zona perimetrada per controlar-ne l'afluència, l'aforament i les distàncies de seguretat i cada tram té un control numèric d'afluència per a saber-ne en tot moment el nombre d'assistents i donar fluïdesa a la circulació de persones, amb entrades i sortides independents, en què es dispensarà gel hidroalcohòlic, i un circulació de persones en sentits contraris.Es preveu també que hi hagi zones prèvies d'acollida "per esponjar i evitar aglomeracions en els voltants dels perímetres" i que els carrers transversals estiguin oberts per tal d'evitar terrasses, sortides d'aparcament i facilitar el trànsit rodat i de les persones que viuen o treballen en aquesta zona per les voreres. Hi haurà també 'senyalètica' informativa i personal específic format en seguretat sanitària.Com ja es va anunciar les parades seran exclusivament de professionals de llibres, roses i signatures i seran de 8x3m o de 3x3m i disposaran d'electricitat. I això no significarà cap cost pel paradista.S'ha fet una crida als professionals del llibre que vulguin una parada en aquesta zona que escriguin al Gremi de Llibreters. Hi ha la possibilitat d'una parada propera a la llibreria o una parada al Passeig de Gràcia amb quatre opcions: una parada de vuit metres; una parada de vuit metres, més tres metres per signatures; una parada de tres metres i una parada de tres metres més tres metres per signatures.

