Capella dona per fet que la Fiscalia recorrerà el tercer grau dels presos polítics

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha demanat al Tribunal Suprem que s'abstragui del judici i de la sentència de l'1-O i apliqui la llei quan estudiï el tercer grau dels presos independentistes. Capella ha opinat a TV3 que "segurament no hi ha d'haver cap problema" perquè la Secretaria de Mesures Penals ratifiqui el tercer grau proposat per les juntes de tractament, i també ha donat per fet que la Fiscalia ho recorrerà.Al seu parer, és una "anomalia" que el Suprem sigui qui es pronunciï en darrer terme, perquè està "contaminat" com a tribunal sentenciador, però en tot cas li ha demanat que pensi en termes d'execució de la condemna. També ha recordat que jutges i audiències només han revocat el 7,2% de les decisions de la secretaria.Capella ha remarcat que la llei penitenciària "és molt consistent", mai s'ha reformat i no preveu que en la concessió del tercer grau calgui cap condició en termes de durada de la condemna o del compliment de la mateixa. En aquest sentit, ha reclamat al Suprem que decideixi sota les premisses de la llei penitenciària i de l'execució de la condemna que estan portant a terme cadascun dels presos. "La daurada de la pena no és determinant. El que ha de ser determinant és l'actitud, el compromís, aquesta fase prèvia del 100.2 i avaluar el què han fet", ha dit.Si el Suprem no es guia per aquests principis, ha continuat, "seria l'enèsima vegada que es posa en risc el propi estat de dret". "Que actuï per raons de dret i no per raons d'estat", ha reclamat la consellera.Pel que fa als terminis, ha remarcat que els treballadors del Departament de Justícia tenen dos mesos per decidir, però ha recordat que de forma habitual no els esgoten. "Tenen ganes de resoldre situacions d'aquestes perquè saben l'important que és per a una persona privada de llibertat accedir a aquestes situacions que els apropen a la llibertat", ha assenyalat.En preguntar-li si els presos estan inhabilitats per fer política, la consellera ha recordat que no es poden presentar en una llista, però la sentència no els prohibeix expressar les seves opinions, i hauran de ser ells els que decideixin si participen o no en mítings.Sobre el debat intern de JxCat, el PDECat i la Crida, Capella ha remarcat que el Govern ha hagut de reaccionar a situacions molt difícils aquesta legislatura, no només la pandèmia, i sempre ha actuat "pensant en la ciutadania". "Tothom se sap lo seu, espero que tothom sàpiga gestionar adequadament la seva situació i que això no acabi perjudicant la bona marxa i bon funcionament d'un govern que ha de donar respostes importants i ha d'atendre situacions que la ciutadania espera que li resolguem", ha afegit.Pel que fa a les eleccions, ha desitjat que no sigui el Suprem qui marqui l'agenda política, i que tots tinguin la capacitat de buscar la millor manera d'afrontar el futur.

