Cancel·lat el concert d'Omara Portuondo al Grec per les restriccions d'entrada de ciutadans de fora de la UE

La cantant cubana Omara Portuondo finalment no podrà oferir el concert que tenia previst al Grec Festival el 8 de juliol, per causa de les restriccions d’entrada de ciutadans de països de fora de la Unió Europea imposades aquest dimarts passat arran de la crisi sanitària.Malgrat les gestions realitzades des de l’Ajuntament amb l’ambaixada espanyola a Cuba, l’agregat cultural i la delegació del govern, ha estat "impossible superar els esculls administratius" perquè l’artista pogués viatjar a Barcelona per realitzar l’actuació prevista al teatre Grec. Omara Portuondo té previst tornar-hi l'any que ve i formar part de nou del programa del Grec 2021.El Grec Festival ha lamentat molt aquesta cancel·lació de darrera hora ja que Portuondo representava l’esperit en aquest viatge imaginari per l’Amèrica Llatina. "Resistència i coratge en el marc d’un Grec diferent que s’ha resistit fins a l’últim moment a prescindir de figures emblemàtiques que donessin força al discurs d’enguany", ha apuntat. "Una absència artística molt valuosa que deixa un buit en el festival i en els seus seguidors", ha afegit el certamen en un comunicat.Omara Portuondo tenia previst repassar grans temes de la seva carrera extensa, acompanyada d'un quartet liderat pel pianista Roberto Fonseca, el baixista Yandy Martínez, el batería Ruly Herrera, el percussionista Andrés Coayo i d’altres artistes convidats sorpresa per oferir al públic una actuació carregada d’emoció cap a una ciutat molt estimada per ella. No obstant aquest daltabaix, Omara Portuondo té previst tornar-hi l’any que ve i formar part de nou del programa del Grec 2021.Pel que fa al retorn de l’import de les entrades venudes, i que ja estaven exhaurides en la seva totalitat, en breu es procedirà al reemborsament a les persones afectades per a aquesta cancel·lació. Tal i com s’indica a les condicions de venda, la devolució es gestionarà pel mateix canal on es van comprar. Les persones amb entrades adquirides tenen fins al 8 d’agost per sol·licitar el retorn, en el cas que les hagin comprat a l’oficina de Tiquet Rambles. Si la compra va ser online a través del web de Grec, el retorn serà automàtic.

