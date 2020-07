Personalitats de les Terres de l'Ebre donen la cara contra dels correbous

Més de 60 personalitats de la cultura i la societat de les Terres de l'Ebre donen la cara públicament en contra dels correbous. L'entitat Tots Som Poble posa en marxa aquest divendres al matí a les seves xarxes socials la campanya Al segle XXI la tortura no és cultura, amb l'objectiu que els ebrencs perden la por a expressar este rebuig.Publicaran periòdicament banners amb la imatge de tres personalitats que fan seus arguments d'oposició als actes taurins. Protagonitzen el primer la veterana lluitadora antitaurina Carme Sapinya, l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch i la jove mestra ampostina Sílvia Franch. També hi prendran part, entre d'altres, la pallassa Pepa Plana, l'artista Antònia Ripoll o el catedràtic d'INEFC, Toni Costes.La iniciativa, sense precedents al territori, posa en primer pla noms rellevants de la societat ebrenca compartint espai a les xarxes socials per fer sentir públicament la seva posició contrària als correbous. "No ens sorprèn que persones amb els seus valors culturals, morals i humanístics no hi estiguen d'acord. Ara bé, donar la cara ha estat un altre pas. És el que pretenem: no hi ha temor, donem la cara i diem el que pensem. Ens ha alegrat molt i creiem que ajudarà a molta gent que pensa el mateix i ho sent així però té pors atàviques de manifestar-se", argumenta la secretària de Tots Som Poble, Marisa Lajunta.Els organitzadors han traslladat a les personalitats adherides, adscrites a tres grans sectors –cultural i artístic, educatiu i sanitari així com professionals i gent diversa-, divuit frases relatives al maltractament dels animals, el malbaratament de diners públics en actes taurins i els valors humanistes darrere la lluita contra els correbous. Cadascuna d'elles n'ha escollit una, que és la que apareixerà amb la seva foto en cadascun dels banners editats en format de vídeo. Se'n publicarà un cada tres dies al llarg d'un mínim de dos mesos als comptes de Twitter i Facebook de Tots Som Poble."Hem d'aprendre les lliçons de la natura. Cap maltractament animal", declara la pescadora i lluitadora antitaurina d'Amposta, Carme Sapinya, de 92 anys. "Els animals no parlen però senten. No al maltractament", sosté per la seva part, l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch. "Ara és l'hora. Repensem les festes del poble", subratlla la mestra ampostina Sílvia Franch, la més jove activista de l'entitat promotora de la iniciativa. Aquests són els tres primers missatges de la campanya que es difondran a partir d'aquest divendres al matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor