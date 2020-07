Nike retira la nova samarreta del Barça perquè es destenyeix amb la suor

Els problemes del Barça sembla que no només es limita al camp de joc. La nova samarreta del club dissenyada per Nike, i que s'havia de posar a la venta el proper 13 de juny, ha estat retirada després de comprovar que es destenyeix amb la suor o rentant-la, segons informa l' Sport Després de constatar-ho, segons explica el diari esportiu, la multinacional ha ordenat a a totes les botigues que en paralitzin les vendes i les retornin als seus proveïdors perquè moltes ja havien rebut gairebé tot l'estoc que els corresponia.Aquesta mesura pot suposa unes pèrdues importants per a les botigues del Barça així com la mateixa companyia proveïdora.

