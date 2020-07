Iglesias vol acordar els pressupostos amb ERC i la majoria de la investidura

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, creu que "l’únic acord possible" per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat serà amb "el bloc de la investidura". En una entrevista a RNE, Iglesias ha dit que si Cs hi dona suport "benvingut serà", però que no és "ingenu" perquè hi ha diversos aspectes en els quals no coincideixen i ja ha alertat que Unides Podem "no renunciarà ni a una coma de l'acord de coalició".El líder de Podem ha fet aquestes declaracions just el dia en què el PSOE i Podem aprovaran les conclusions de la comissió de reconstrucció amb el suport de Ciutadans. A més, és conscient que el president Pedro Sánchez vol lligar els comptes amb el partit taronja. En relació a ERC, Iglesias ha admès que segurament hi haurà "tensions i alts i baixos" però que creu que finalment hi haurà "entesa"."També amb Bildu, i crec que podem arribar a acords amb el PNV i altres grups petits de l'arc parlamentari. Un acord com el que tenim només es pot construir amb l'esquerra", ha insistit.El vicepresident també ha lamentat la posició del PP en relació als pactes per la reconstrucció: "Ens agradaria que fessin una reflexió".Durant l'entrevista, Iglesias també ha afirmat que les "clavegueres de l'Estat" encara existeixen i que treballen en "la mateixa direcció" que en l'etapa del PP al govern. "Té una dimensió mediàtica", ha afegit.Per altra banda, el vicepresident segon ha negat que tingui implicacions en el cas Dina i ha dit que no concep la possibilitat de ser imputat. També ha dit que ha recorregut la decisió de treure-li la condició de perjudicat. "L'objectiu és crear un escàndol mediàtic”, ha dit tot afegint que entén que "hi ha sectors molt poderosos que no suportin que Podem estigui al govern".En relació a la seva compareixença al Congrés pel cas, ha dit que el que s'ha de fer és una comissió d'investigació de les "clavegueres" i que en ella hi comparegui també l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el mateix exministre Zoido. "Donem la cara tots, jo no tinc cap problema", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor