VÍDEO El misteri dels 300 elefants morts a Botswana

More than 350 elephants have dropped dead in Botswana https://t.co/QXtjJekM2U via @MailOnline — HEM News Agency (@halfeatenmind) July 3, 2020

The number of elephants found dead in Botswana’s Okavango Panhandle has risen to 275 from 154 reported two weeks ago, the government said on Thurhttps://t.co/2MdlYKBIBn

— The Standard Digital (@StandardKenya) July 3, 2020

350 dead villas were found in Botswana, 70% of which were a tunnel near ponds, and the reason the United States is carrying out bacteriological experiments. Is that more than two-thirds of elephants died in May, while a tunnel The remaining third soon pic.twitter.com/UwGRWSWNJe — AdamAsmar (@AdamAsmar10) July 3, 2020

BBCWorld: Botswana: Lab tests to solve mystery of hundreds of dead elephants https://t.co/Un073i2Vg7 — Network15Tv (@network15tv) July 3, 2020

El govern de Botswana ha confirmat aquest dijous la mort de més de 270 elefants per causes desconegudes al delta d'Okavango, enmig de les investigacions per esclarir què ha passat. Les autoritats han descartat que es tractés de casos de caça furtiva.El Ministeri de Medi Ambient, Recursos Naturals, Conservació i Turisme del país africà ha indicat en un comunicat que fins aquest moment s'han identificat 275 cadàvers, tot i que hi ha informacions que apunten la mort de més de 350 animals."Les investigacions al voltant de les morts no explicades d'elefants segueixen en marxa", ha indicat al govern, que ha afegit que s'han enviat mostres a laboratoris de Canadà, Sudàfrica i Zimbabwe.A més, ha explicat que "els ullals s'estan retirant dels animals morts i els cadàvers que es troben propers a assentaments estan sent destruïts.Per altra banda, l'organització Elephants Without Borders ha revelat en un informe lliurat al govern que molts cadàvers es troben prop de pous naturals. Això, segons l'entitat, suggereix una mort "ràpida i sobtada".L'organització ha manifestat que els seus intents per treballar amb les autoritats han estat rebutjats i ha reiterat els seus "nombrosos esforços" per fer front a la situació. "Calen accions ràpides per evitar un possible fracàs a nivell de relacions públiques", han explicat.Tot i que les autoritats van sospitar en un primer moment que els elefants havien mort a causa de l'àntrax, Dimakatso Ntsebe, membre del Departament de Fauna Salvatge i Parcs Naturals, va subratllar a mitjans de juny que els laboratoris no havien confirmat res.Botswana té una població d'uns 130.000 elefants i una bona reputació pel que fa a tasques de conservació. El president, Mokgweetsi Masisi, va ser molt criticat el 2018 per retirar una prohibició de caça que s'havia implantat quatre anys abans.

