Javier Zaragoza agraeix a la degana Gay haver «resistit les pressions» a l'ICAB

El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha rebut avui amb tots els honors el fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza, dins de les jornades del Vè Congrés de l'Advocacia de Barcelona. Una invitació a qui va ser fiscal del judici de l'1-O que ha desfermat una forta oposició interna contra la junta de la degana Maria Eugènia Gay. Un ampli sector de col·legiats ha considerat una "provocació" que s'hagi portat Zaragoza. Una vintena d'entitats jurídiques va elevar un manifest de protesta i organismes interns de l'ICAB, com la Comissió de Defensa, van expressar el seu rebuig.Javier Zaragoza ha intervingut en l'acte previst, sobre La rellevància constitucional del ministeri fiscal. El fiscal ha agraït la invitació, especialment per haver "resistit" fins al final malgrat "les pressions" rebudes perquè no es fes l'acte, i ha demanat que es transmeti a la degana el seu agraïment, una referència que no se sap si ajudarà a Maria Eugènia Gay o la perjudicarà.Ha estat presentat per José María Fuster-Fabra. Han compartit col·loqui amb ell Miguel Capuz Soler, president de la Secció de Dret Penal del Col·legi, i Francisco Chamorro, de la Secció de Dret Constitucional. Eloy Moreno ha moderat l'acte. Tots ells l'han rebut amb entusiasme. Tant Eloy Moreno com Fuster Fabra han destacat el seu perfil de "fiscal progressista".Fuster Fabra ha lloat el seu "currículum impressionant", ha recordat el seu pas pel País Basc, el seu paper combatent el narcotràfic i la seva fundació de la Unió Progressista de Fiscals. Fuster-Fabra s'ha desfet en elogis a la persona del fiscal, i ha explicat que quan es troben a Madrid comparteixen "unas setas y un vino". Fins i tot ha citat una frase de Napoleó ("estimo els meus enemics perquè són els únics que mai m'obliden").Zaragoza no ha evitat referir-se en l'inici de la seva intervenció a les crítiques fetes a l'actuació del poder judicial espanyol davant el procés sobiranista, i ha afirmat que el problema del sistema judicial espanyol "no ha estat la judicialització de la política, sinó la politització de la justícia", criticant el repartiment de quotes de poder per part dels partits dins de la judicatura.Tot l'acte ha estat un intent de vindicar la figura de Zaragoza, que ha volgut subratllar la trajectòria de la seva fiscalia, que va ser "proactiva" en la defensa del dret universal, esmentant que es va implicar en favor de processos com la investigació del cas Guatemala -l'assalt a l'ambaixada espanyola en aquell país per part de les forces policials- o el genocidi de republicans espanyols en els camps de concentració nazi.L'acte amb Zaragoza ha dut molts nervis a l'ICAB. El Col·legi ha comunicat prèviament que tant els ponents com els organitzadors de l'acte "prohibien expressament" la gravació audiovisual i la difusió i exhibició de cap imatge.

