​Cs proposa que els pacients que hagin passat la Covid-19 facin la rehabilitació a balnearis

El grup parlamentari de Cs a les Corts Valencianes ha presentat un pla de rehabilitació als balnearis valencians per a pacients que hagin superat el coronavirus. Segons ha explicat el síndic de Cs, Toni Cantó, "els experts adverteixen que les seqüeles de la malaltia poden ser greus, amb problemes motors, trastorns cognitius, pèrdua de capacitat respiratòria o problemes psiquiàtrics", per la qual cosa ha qualificat d'essencial apostar per la rehabilitació que, a més, considera que "s'ha de portar a terme en espais amples, a través de programes individualitzats i amb diferents professionals implicats".En comunicat, Cs ha apuntat que "això suposa una carga assistencial més per al sistema sanitari pública, que compta amb una llista d'espera en rehabilitació considerable", per la qual cosa aposten per "un programa de rehabilitació en col·laboració amb agents externs, destinat especialment a persones majors per a estades termals".Al País Valencià existeixen cinc balnearis autoritzats per a l'oferta assistencial: Cofrens, Montanejos, Benassal, Vilavella i Fontpodrida.

