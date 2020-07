RTVE va demanar incloure el català a la polèmica «Drama»

RTVE va demanar que la sèrie Drama fos bilingüe amb l'objectiu que reflectís la realitat lingüística dels joves a Catalunya. Originalment, El Terrat va presentar el projecte a Playz íntegrament en castellà i va ser durant el procés de gestació que s'hi va afegir el català.Així ho ha revelat a l'ACN el director de Continguts Digitals de RTVE, Alberto Fernández, que creu que la llengua catalana "forma part de manera orgànica de la història". "No va ser un aspecte problemàtic, sinó un element més de la sèrie", precisa. Assegura que han rebut la polèmica amb "sorpresa" però que entén les raons "en clau catalana". L'èxit de Drama fa plantejar a RTVE i El Terrat una segona temporada que, de tirar endavant, mantindria el bilingüisme.Drama és la websèrie del canal jove de RTVE més vista de tota la història, malgrat que es va estrenar al febrer. Pel director de Continguts Digitals de la televisió pública estatal és un producte "molt ben rebut" que explica l'èxit, en part, per la seva protagonista, Elisabet Casanovas, molt popular pel seu paper a Merlí.Per Fernández, el català i el castellà està tan vinculats en la història de la sèrie, que no tindria "cap sentit doblar-lo" i s'explica la naturalitat amb la que el públic espanyol ha rebut el tractament lingüístic perquè, entre el públic jove, la "barrera" lingüística és molt menor. "Merlí ha fet que el consum del públic d'una sèrie en català es vegi com a natural", opina. Alhora, creu que també hi ha ajudat l'auge recent de les plataformes de vídeo en línia, en què molta gent visiona sèries i pel·lícules en versió original amb subtítols sense "cap problema".Malgrat l'aposta pel català amb Drama, Fernández assegura que des de RTVE valoren els projectes per si mateixos, no per l'idioma en què estan escrits. "Si hi ha presència dels idiomes cooficials, encantats. La llengua forma part de la voluntat real de reflectir la realitat a Espanya", conclou.L'èxit de Drama fa que RTVE i El Terrat es plategin una segona temporada que, de tirar endavant, mantindrà el bilingüisme. "Estem avaluant què fer en un futur, pendents també de la situació econòmica posterior a la Covid-19, tenim una bona relació amb els creadors i productors però encara no hi ha res tancat", assegura.Malgrat l'aposta per sèries de producció pròpia, des de RTVE es valora positivament "l'intercanvi" de produccions entre televisions públiques. "La situació deriva de la crisi per la covid-19, però ha estat molt positiu", assevera. Per responsable de Continguts Digitals hi moltes produccions que es pot reutilitzar a través de "diverses finestres i regions d'influència", especialment, en un moment en què la competència en ficció és "tremenda", amb preus "molt alts" per l'impacte de les plataformes.La sèrie està creada per Dani Amor, amb guió de Dani Amor, Charlie Pee i Oriol Pérez, i dirigida per Ginesta Guindal. Consta de sis capítols de poc més de mitja hora i està protagonitzada per Elisabet Casanovas, Artur Busquets i Júlia Bonjoch, amb un enfocament per a "millennials" i joves de la generació Z.Busca oferir una mirada femenina i mostrar la realitat d'avui dia "amb un to entre la comèdia i el drama" a través de la història de l'Àfrica, una postadolescent que es queda embarassada i no sap qui és el pare. A través d'un humor irreverent, la sèrie descobreix què va passar i com l'Africa ha de començar a prendre decisions per solucionar el "drama" que li ha caigut a sobre.

