Tots els directors territorials de RTVE signen un manifest contra Enric Hernández

" No entenem que des de la direcció d'actualitat i continguts que ocupa Enric Hernández no es deixi treballar amb llibertat i autonomia a un equip que ha funcionat i amb bons resultats", assenyalen des del manifest.

" Ens preocupa que la seva renúncia [ la d'Ortiz i Martínez ] es produeixi després que la direcció de continguts i actualitat vulgui imposar el seu criteri, no fonamentat en motivacions professionals , en contra i a l marge de l'opinió de les dues persones que dirigeixen i coneixen l'estructura



Molts corresponsals de TVE, periodistes, presentadors i membres de la televisió han compartit el hashtag territorial".Molts corresponsals de TVE, periodistes, presentadors i membres de la televisió han compartit el hashtag #RTVEdetodosydenadie a través de Twitter, a més de donar ple suport al manifest impulsat pels caps territorials.

Nova batalla interna a RTVE amb Enric Hernández com l'ull de l'huracà. Tots els directors de centres territorials de la cadena pública espanyola han signat un manifest contra el director d'informació en protesta per "la falta de llibertat".Mostren el seu profund malestar davant la situació de la televisió, que ja ha viscut les dimissions de la directora Cristina Ortiz i la subdirectora Alejandra Martínez. Segons informa Vertele , el manifest unitari -a excepció del cap territorial de l'Aragó, que no té substitut des de la marxa de l'anterior- és un gest inèdit en la història de Televisió Espanyola. El malestar radica arran de les polítiques de nomenament d'Hernández, a més de les decisions preses al capdavant de la Direcció d'Informació, un càrrec provisional per a ell en el que va prendre possessió el passat desembre.En el manifest, segons la sectorial televisiva de eldiario.es, s'hi llegeix:

