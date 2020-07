Educació rescatarà les llars d'infants privades amb 9 milions d'euros

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat aquest dijous al vespre al Parlament que el departament assumirà un pla de rescat de les llars d'infants privades dotat amb 9 milions d'euros. Pels centres ja tancats no ha aportat cap solució, però sí per aquelles escoles bressol amb dificultats que encara estan obertes. Si no se les rescatés, ha dit, els centres públics no podrien assumir la demanda. Aquesta és una de les mesures que impulsa la Conselleria per al curs que ve per tal d'afrontar amb garanties les restriccions sanitàries de la Covid-19, mesures que sumaran gairebé 400 milions d'euros. Ho ha dit durant la compareixença parlamentària a la comissió d'Educació del Parlament.Bargalló ha assegurat que “és evident que l’escola, pel que fa a la realitat de l’infant i del jove, pot ser segura amb les mesures sanitàries que assenyalen les autoritats: l’escola és la segona llar de l’alumne i la segona família, i serà tan segura com la primera llar i la primera família”.El conseller Bargalló també ha explicat parcialment com serà l’obertura dels centres educatius el proper curs. En aquest sentit, ha destacat que “el fonament de tot és garantir la seguretat: les accions organitzatives i les inversions són per garantir la seguretat, són per revertir els danys de la pandèmia en matèria pedagògica i en matèria emocional, són per millorar el sistema”. Ha afegit que “són per preparar-se per un possible nou confinament i que el sistema educatiu respongui amb tota garantia a partir del 14 de setembre”. El titular d’Educació ha subratllat, com a pilars fonamentals que s’han d’aplicar a l’escola per al control de la pandèmia, la frenada de la transmissió del virus i el coneixement de la traçabilitat dels casos.Ha defensat que, basant-se en això, “la primera decisió ha estat l’organització dels centres en base a grups de convivència estables, que faciliten la traçabilitat i una identificació ràpida i gestió precoç dels casos i contactes, que són la millor garantia de la seguretat”. Bargalló ha explicat que es tracta de grups estables d’alumnes, amb els seu tutor i professors adscrits també com a estables, en el marc en el qual es produeix la convivència i socialització de l’alumne, que “internament no necessiten la distància física ni la mascareta, només quan es relacionen amb altres grups, es mouen en el centre o entren o surten del centre”. Ha dit que l’organització en grups estables es garanteix en infantil, educació primària i secundària sense excepció i que, a la postobligatoria, tot i que la voluntat és que també sigui sempre presencial, hi podrien haver excepcions.Pel que fa a les actuacions dutes a terme els últims mesos, Bargalló ha manifestat que “una de les primeres decisions va ser orientada a l’equitat i igualtat de l’alumnat: 150.000 targetes menjador que es van repartir gràcies a la col·laboració d’ajuntaments i consells comarcals”. Ha afegit que el cost d’aquesta iniciativa, que ha cobert tots els dies des del tancament fins al final del curs escolar, inclosos els dies no lectius de Setmana Santa, ha estat de 40 milions d’euros, que suposa un increment de 5 milions d’euros respecte un curs ordinari.Un altre dels eixos d’actuació ha estat garantir l’accés a la connectivitat de l’alumnat més vulnerable per combatre la bretxa digital, “repartint 34.000 dispositius i 22.500 kits de connectivitat”, tal com ha remarcat el conseller, que se sumen als 20.000 dispositius més que han repartit els ajuntaments, tot i que ha admès que en caldrien uns 140.000. Altres accions que ha dut a terme el Departament han estat la gestió de 150.000 preinscripcions telemàtiques, sense incidències. “Però l’important no són només les qüestions logístiques, sinó l’afectació dels infants i de l’alumnat a nivell pedagògic, afectiu i familiar, és la primera fita que s'ha d’aconseguir el curs que ve”, ha remarcat.El titular d’Educació ha recordat que el Govern farà una despesa extraordinària de 370 milions euros per a Educació en el curs 2020-21, que se suma als 86 que ja s’hi ha destinat de manera extraordinària durant el confinament, els darrers mesos d’aquest curs passat. “Disposem de 457 milions de despesa, els 370 que vam anunciar pel curs vinent i també els 86 milions d’euros de despesa no prevista”, ha assenyalat el conseller, recordant que amb l'increment pressupostari aprovat a principis d'any, el departament disposarà d'uns 1.000 milions més que el 2019.D’aquests 370 milions, 233 milions es destinaran a reforçar la plantilla de personal docent i no docent, fet que permetrà incorporar un mínim de 5.000 professionals en l’àmbit educatiu. Un total de 103 milions d’euros es destinaran al Pla d’Educació Digital de Catalunya, i els 33 milions restants s’invertiran en un pla de millora de les necessitats educatives, que ampliarà les activitats de reforç i extraescolars. D'aquests diners, uns 300 milions són aportats per l'estat.Pel que fa al pla de millora per lluitar contra la segregació, el conseller ha explicat que “contempla diverses accions per la millora de les oportunitats educatives dels centres educatius”. Entre les mesures previstes ha destacat, entre d’altres, l’augment de recursos econòmics per garantir l’accessibilitat i la no exclusió de l’alumnat vulnerable a les sortides i colònies escolars (4,25 milions), l’augment de l’assignació per garantir la gratuïtat de materials escolars (4 milions), la contractació de més monitors per fer acompanyament emocional i educatiu en el temps no lectiu (2 milions), i més recursos per l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) a l’espai del menjador (4,5 milions). També la contractació de 375 tècnics d’integració social (12,95 milions), l’increment de 200 dotacions de professorat d’aules d’acollida (10,75 milions) i la contractació de 50 educadors socials (2,27 milions).“Un segon pla que també és necessari i indefugible després de l’efecte de la pandèmia és el Pla d’Educació Digital de Catalunya”, ha remarcat el conseller. Algunes de les accions que ha detallat són la finalització de la transformació digital de tots els centres públics de Catalunya en termes de connectivitat wifi (1.230 centres) i l’ampliació de fibra òptica (2.800 centres), amb un pressupost de 31.830.190 euros. També una dotació esglaonada d’equipaments per a alumnat i professorat, “tenint en compte en primer lloc les necessitats de l’alumnat més vulnerable i els col·lectius més desafavorits del sistema però cobrint tot l’alumnat de 3r d’ESO fins la post-obligatòria”, que inclou pública i concertada, que suposarà uns cost de 62.068.240 euros el curs 2020-2021.Finalment, Josep Bargalló ha destacat “la creació d’una una plataforma de continguts potent, que suposa 5 milions, i l’activació d’un Pla extraordinari de formació del professorat en competència digital docent i l'impuls a l'educació digital, que són 6 milions”.La diputada de Cs Sonia Sierra ha opinat que "pares i professors estan preocupats per la seguretat i la conciliació mentre el Govern no deixa d'improvisar”. La diputada li ha retret al conseller que “tant el professorat com les famílies volen estar segurs que no hi haurà contagis en els centres escolars, però amb tantes versions que donen sobre el nou curs escolar augmenta la intranquil·litat de la comunitat educativa”.En aquest sentit, Sierra ha assegurat que una de les mesures per poder controlar els possibles rebrots de la pandèmia després de l'estiu és “fer test, tant al professorat com a la resta del personal de col·legis i instituts”. La diputada taronja ha recordat que “els països amb menys contagis han estat els que més PCR han aplicat i la comunitat andalusa ho farà". "Per això volem que els alumnes i els professors catalans estiguin tan protegits com els andalusos”, ha conclòs.La diputada creu que, després dels efectes de la pandèmia, les famílies necessiten més que mai mesures per alleugerir la seva economia, com per exemple “no haver de pagar al juliol o setembre més de 300 euros per fill en llibres”. Sierra també ha retret al conseller Bargalló que no hagi proposat el reforç estival per evitar que la bretxa digital entre els nens, que també és social, no continuï creixent. La diputada també ha recordat que les beques menjador, l'educació especial o les empreses dedicades al temps lliure i a les colònies també esperen una resposta del Govern perquè “fins ara molts actors del sector s'han sentit abandonats”.

