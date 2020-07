Neix el Girona White Festival: David Bisbal, Miki Núñez o Hombres G al parc de les ribes del Ter

Concerts i espectacles a l'aire lliure, al parc de les ribes del Ter i amb aforament per a 800 espectadors. És l'esperit que guia el Girona White Festival, que neix aquest estiu i celebrarà la primera edició del 19 al 30 d'agost. Impulsat per la promotora White & Bright, el festival serà eclèctic: combinarà concerts, humor i espectacles familiars.Entre els artistes i grups que actuaran al parc de Fontajau hi ha David Bisbal, Miki Núñez, Hombres G, els humoristes Carlos Latre i Toni Moog, el Mag Lari o la banda de cançons infantils El Pot Petit. Els impulsors del Girona White Festival subratllen que l'objectiu és "mantenir una oferta lúdica de qualitat" en un moment en què la pandèmia ha obligat a cancel·lar o ajornar molts festivals.Per tal de complir amb les mesures de seguretat en matèria de salut, el certament s’ha estructurat a l’aire lliure en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona que ha cedit l’espai. Els espectacles estan pensats per un aforament limitat, així doncs, alguna de les seves jornades comptarà amb dos passis diaris. Les entrades estaran disponibles a partir de les 12 del migdia del divendres 3 de juliol amb preus que oscil·laran entre els 10 i els 90 euros en funció de l’esdeveniment.Pel que fa a la programació del festival comptarà amb una extensa proposta d’artistes de diferents disciplines i estils. Entre els caps de cartell s’hi podrà trobar per exemple Hombres G, que presentaran les seves noves cançons sense deixar de costat els seus grans èxits. També actuaran dins del mateix festival Paco Candela, que acaba d'editar el seu nou disc Alma de Pura Raza, o el català Miki Núñez amb els temes del seu primer àlbum Amuza.