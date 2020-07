Sanitat notifica 5 morts per coronavirus i 444 nous positius

Segons l’últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.112 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 2.016 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n’han diagnosticat 1.065 en els últims 14 dies i 297 en la darrera setmana.A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 61.888 casos, 28 en el dia previ, 1.376 en els darrers 14 i 780 en els set. Per inici de símptomes, se n’han diagnosticat 440 en els últims 14 dies i 117 en la darrera setmana.A banda de Catalunya, l’Aragó és la comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ (26) seguida de Madrid amb 25. També se n’han detectat 15 a Andalusia i hi ha cinc comunitats sense cap cas diagnosticat el dia previ. Per defuncions, 9 de les 24 s’han produït a Madrid, 4 a Catalunya i 3 a Castella i Lleó. També n’hi ha hagut 3 més al País Basc, 2 a Castella-la Manxa i 2 més a Andalusia.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.217 hospitalitzacions, 136 en els últims set dies. D’aquestes, 43 han estat a Madrid, 20 a Catalunya, 15 a Castella i Lleó, 12 a l’Aragó i 11 a Andalusia. Hi ha quatre comunitats sense cap ingrés durant l’última setmana. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.667, 11 en els darrers set dies. D’aquestes, tres han estat a Madrid, tres més a Catalunya i Castella i Lleó i dos a Castella-la Manxa.El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que l’evolució és "bona" i que l’increment de casos detectats en els últims dies –associats als rebrots- s’està estabilitzant. També ha dit que cada vegada hi ha menys casos greus i més d’asimptomàtics. De fet, ha dit que aquests últims representen un 60% dels casos.