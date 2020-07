Les esquerres catalanes es posen d'acord per demanar eleccions, però no per forjar govern

Els partits de l'esquerra catalana han constatat aquest dijous com estan d'acord en la necessitat que es convoquin eleccions a Catalunya, però en canvi, discrepen sobre les fórmules per forjar govern. Els vetos creuats entre independentistes i no independentistes, acaben pesant a l'hora de determinar les aliances. Així s'ha fet evident durant un debat organitzat per la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya sota el títol Les esquerres en la gestió de la incertesa.En el col·loqui, hi han participat representants de les quatre forces polítiques d'esquerra que actualment té Catalunya. Miquel Iceta, primer secretari del PSC; Roger Torrent, president del Parlament; Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, i Maria Sirvent, diputada de la CUP. Tots ells han conversat sobre com es podria millorar el model de gestió arran de l'esclat de la crisi del coronavirus, però també de cara a l'escenari electoral que es preveu que s'obri la propera tardor.Els quatre representants han criticat la gestió que els governs de la Generalitat i l'espanyol han fet durant la crisi de la Covid-19. El primer secretari del PSC, molest, ha manifestat el seu descontent: "La desqualificació genèrica de la política que es fa el govern espanyol és incorrecta i injusta". Es referia, sense mencionar-ho, a les crítiques que han abocat sobre la Moncloa JxCat i ERC durant la gestió de la pandèmia. Segons el líder socialista, els governs d'esquerres sempre han donat més bons resultats que els de dretes.Tots menys Iceta han coincidit en què el règim del 78 està "antiquat i degradat" i que és imprescindible que s'actualitzi. "Cal destruir el règim del 78 i cal que ens unim tots els pobles", ha defensat Sirvent. Torrent, per la seva part, ha considerat "imprescindible" desfer el règim del 78 per una qüestió "democràtica". Les discrepàncies s'han fet ben vives a l'hora de decidir com fer aquesta actualització del marc constitucional.Sirvent ha estat clara quan ha afirmat que "la utopia de la CUP és necessària" i que des de la seva formació prefereixen "reformar que reconstruir". Iceta, però, ha defensat que les coses destrossades s'han de reconstruir, sempre, però sobre unes bases noves. Torrent i Albiach, per la seva part i cadascun amb els seus matisos, han apostat per una transformació de la situació actual.Torrent ha estat clar a l'hora de lligar la seva recepta de reconstrucció amb avançar en el camí cap a la independència: "Proposo una sortida d'esquerres per donar respostes a la crisi social, però també una república per respondre a la crisi democràtica". Ha estat en aquest punt quan Albiach s'ha desmarcat d'aquest sender. La representant dels comuns ha defensat voler superar el règim del 78 tot i no ser independentista.El moderador, el periodista Joan Rueda, els ha preguntat quan creuen que Catalunya tindrà un govern d'esquerres que permeti aplicar tot allò que els ponents han estat demanant al llarg de la tarda. Iceta ha defensat que Catalunya ja ha tingut governs d'esquerres i que, actualment, hi ha possibilitats de què les esquerres es posin d'acord, però que "el procés independentista no ho afavoreix". Albiach ha remarcat que per poder fer un canvi i forjar un govern d'esquerres, "el primer que hi ha d'haver són eleccions".Pel que fa al dret a decidir i a l'autodeterminació, Sirvent i Torrent han coincidit en què els independentistes "només" demanen "poder-se comptar", i poder-ho fer "amb paperetes i urnes". Iceta, però ha replicat i ha afirmat que "el que més frustra a la població és enganyar la gent". Ho ha dit en referència a ERC, a qui acusa d'aliar-se amb "la dreta catalana" de Junts per Catalunya per formar part del govern mantenint viva la seva reclamació de la independència.

