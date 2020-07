Les espectaculars xifres del «Polònia» en el moment que es qüestiona la seva continuïtat

Polònia, un dels programes estrella de la història de TV3 i un dels fenòmens humorístics del segle XXI a Catalunya, no té assegurat el retorn la pròxima setmana. El director de la televisió pública, Vicent Sanchis, detallava aquest dimecres els problemes pressupostaris que viu la cadena i, tot i defensar que el programa tornarà, no sap dir "en quin mes ho farà". La incertesa plana sobre la sàtira que produeix Minoria Absoluta en un moment en què els seus números d'audiència són molt alts, gairebé dels millors de la seva història.Segons les dades recollides per Kantar Media, el Polònia gaudeix d'una molt bona salut d'audiència. Gairebé un de cada dos catalans ha vist el programa en algun moment d'aquesta temporada, sent el més vist, de manera indiscutible, durant el confinament. En aquesta línia, l'espai humorístic és líder entre totes les cadenes i durant tots els mesos d'aquesta temporada en la seva franja.Polònia gaudeix d'una gran fidelitat entre el seu públic, certificant que set de cada deu persones que comencen a veure un dels seus episodis en directe es queden fins al final. I en indicadors comparatius amb la mateixa TV3, el programa està un 23,5% d'audiència per sobre de tota la cadena pública. Les dades mostren com el Polònia és un dels programes preferits pel públic jove, aconseguint entre el 15% i el 23% de quota entre els nens, els adolescents i els joves adults.És el clar líder de la seva franja, on només competeix amb els realities de Telecinco, en un dels dies més forts. A més, és el contingut no informatiu més vist de tota la televisió pública catalana. I fins i tot en la comparativa amb les altres cadenes autonòmiques, el Polònia duplica en audiència la segona en la classificació, Forta, de Galícia.Els efectes de la crisi del coronavirus han colpejat seriosament TV3, que haurà de retallar fins a quinze milions d'euros en productes de la seva programació. Els més afectats són el Polònia i la sèrie del migdia, l'última de producció pròpia, Com si fos ahir.

