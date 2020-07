VÍDEO Pep Guardiola no es rendeix en la defensa del llaç groc a Anglaterra

Pep Guardiola segueix reivindicant i defensant el llaç groc a la Premier League. L'entrenador del Manchester City ha tornat a carregar contra la lliga anglesa de futbol per vetar-li l'ús del llaç durant els partits per considerar-ho "un missatge polític"."Crec que totes les causes humanitàries han de ser defensades. El meu llaç groc era per això, pels presos polítics que encara són a la presó per demanar a la gent que voti", ha defensat en la roda de premsa prèvia al partit entre el seu equip i el vigent campió, el Liverpool.L'entrenador de Santpedor duia el llaç groc durant els partits per demanar l'alliberament dels presos polítics catalans i quan els dirigents de la Premier li van vetar ja es va pronunciar en contra de la decisió. Ara, però, segueix defensant el símbol i critica la doble vara de mesurar de la lliga anglesa, que ara es posiciona a favor de les mostres públiques dels jugadors en favor de les protestes del Black Lives Matter, contra el racisme."No se'm permet el llaç groc durant el partit però jo sempre el faig servir. Ara pel Black Lives Matter sí. Tot és per fer una societat millor. Tot ésser humà ho ha d'intentar", ha acabat sentenciant sobre el tema durant l'entrevista.

