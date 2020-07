Denuncien una agressió feixista a un menor de 14 anys a Manresa

Un menor de 14 anys ha presentat aquest dimecres al vespre una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa després d'haver estat amenaçat i bufetejat per un home d'uns 45 anys al Pont Nou, al Congost de Manresa, segons han confirmat fons policials a. Els Mossos van fer que el noi anés a buscar un informe mèdic a l'hospital Sant Joan de Déu i posteriorment van redactar la denúncia.Segons consta a la denúncia i ha explicat el noi a, sobre 3/4 de 7 de la tarda, mentre caminava pel Pont Nou de Manresa, un home que li venia de cara es va començar a referir a la seva samarreta d'acció antifeixista dient-li que li "agradava molt". Després de repetir-ho un parell de vegades i tenint el menor aturat, li va clavar una bufetada i va ensenyar-li una esvàstica que té tatuada a l'espatlla. Al trobar-se en un pont, el menor no va tenir cap oportunitat per escapar-se.Finalment, l'home, força conegut a la ciutat per haver participat en convocatòries contra manifestacions feministes, antiracistes i independentistes, va exigir-li al noi que es tragués la samarreta i li donés, cosa que el menor va fer.L'agressor, que vestia una samarreta amb la Creu de Borgonya, anava acompanyat de la seva parella, tot i que, segons el noi, ella no va participar en l'acció.

