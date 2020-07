Jugar-se l'accés a la universitat en plena emergència sanitària: així s'han preparat els estudiants

"Molta angoixa" durant el confinament



La crisi del coronavirus ho ha sacsejat tot, i els alumnes que han de fer la selectivitat aquesta setmana ho han viscut de manera especialment intensa. Laia Sala, psicòloga especialitzada en joves, admet en declaracions a NacióDigital que ha vist "molta angoixa" en els estudiants a l'hora de preparar la selectivitat i temor per saber si passarien de curs. "La incertesa era total i, en aquests casos, només podíem refiar-nos de la informació disponible i no anticipar esdeveniments", apunta.



Les consultes sobre com preparar la selectivitat han augmentat en portals com



A la selectivitat d'enguany, a més, hi haurà una pressió ambiental afegida. "Segurament serà més complicat de gestionar", admet Sala, en referència a l'ús de mascareta fins a última hora, la distància interpersonal i la resta de mesures de seguretat mentre durin les proves. De cara al "dia D", la psicòloga aconsella fer una única repassada i recordar que és "un examen que han fet i preparat". "Quan facin la prova, la taula és el seu refugi, independentment del que passa a l'exterior. Allò és un espai d'examen i ells saben fer examens i estan preparats", rebla.

Estrès, angoixa i incertesa. Així han afrontat aquests últims mesos milers d'estudiants que han vist com la crisi del coronavirus els trastocava tots els plans de cara a la selectivitat. A partir d'aquest dimarts i fins divendres, prop de 40.000 alumnes faran les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), uns exàmens que s'havien de fer a mitjans de juny però que s'han ajornat arran de l'emergència sanitària i que es faran en unes circumstàncies inèdites: amb mascaretes fins a tenir l'examen a la taula, distància de seguretat, mesures d'higiene extremes i més seus, més de 140 entre universitats i centres de secundària, per evitar desplaçaments innecessaris.han parlat amb quatre alumnes que esgoten els últims dies abans dels exàmens. Són l'Angel Valero, de Barcelona; la Núria Moreno, de Mollet del Vallès; el Sergi García, de la capital catalana; i la Marina López, també de Barcelona. Tots ells ens expliquen com han preparat els exàmens en ple confinament i com han hagut d'adaptar el seu mètode d'estudi. Cap d'ells s'havia imaginat haver d'estudiar des de casa i jugar-se l'accés a la universitat amb la pressió afegida que suposa viure una emergència sanitària.Encarar el tram final de segon de Batxillerat, un curs que sempre és intens per als alumnes, i els exàmens de la selectivitat en ple confinament ha estat complex. L'angoixa ha estat habitual entre molts estudiants, també per la manca d'informació i les dificultats per planificar l'estudi sense saber quan serien les proves i en quines condicions s'haurien de fer. "Al principi tot va ser un caos, la feina ens arribava de tot arreu", diu el Sergi. "La comunicació entre professor i alumne és diferent en les classes online, i no he pogut estudiar a la biblioteca com faig sempre", afegeix l'Angel.Fixar uns horaris i marcar prioritats. Aquestes han estat les dues claus en les rutines dels estudiants. Tots ells coincideixen que intentar seguir una agenda diària i jerarquitzar el temari els ha ajudat a organitzar-se. La majoria ha optat per centrar-se en les matèries que més els costen i en les assignatures de la fase específica, les quals són essencials a l'hora d'augmentar la nota i poder entrar al grau i a la universitat que desitgen.El Sergi vol fer Telecomunicacions a la Salle de Barcelona; la Núria, Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma (UAB); la Marina encara ha de decidir si cursar Publicitat i Relacions Públiques a la UAB o a la Universitat Pompeu Fabra (UPF); i l'Angel té clar que farà Màrqueting i Negocis Internacionals a ESCI-UPF.Els estudiants confien que assoliran la nota de tall que necessiten, però també tenen inseguretats. "No he complert l'horari que m'havia fixat al 100%, perquè a pel fet d'estar a casa m'he distret més i concentrar-me m'ha estat difícil", reconeix la Marina. De fet, compaginar les classes online amb l'estudi des de casa ha estat un dels elements que més els ha costat.De la mateixa manera, no tenir un professor ni un company al costat a qui poder-li demanar els dubtes i no poder distreure's quedant amb els amics, han estat dos dels hàndicaps que els estudiants han hagut de superar. Com? Alguns, com la Núria, s'han inclinat per provar nous mètodes d'estudi, com ara la tècnica Pomodro que ajuda a administrar el temps de manera òptima i a gestionar l'estrès. Altres, com el Sergi, han apostat per Youtube i els seus tutorials: eines que et permeten resoldre tota mena de preguntes en qüestió de minuts."Estic nerviós pels exàmens perquè són molt importants i és el que determina si entres o no a la carrera que vols", confessa l'Angel. Ell, juntament amb els seus companys, són conscients que es juguen molt en pocs dies, i que el confinament els ha passat factura. "La situació m'ha afectat: he trobat a faltar l'ambient a classe, poder socialitzar i sortir al carrer", assenyala el Sergi. "Fa molt temps que no fem exàmens de manera presencial i això ens fa sentir menys preparats", afegeix la Marina.Ara bé, també reconeixen que la situació té una part positiva: la flexibilització de les proves. Fa unes setmanes la comissió organitzadora de les PAU va anunciar que hi hauria més opcions a respondre en els exàmens per garantir que, si un tema no s'havia tractat a classe, l'estudiant tingués preguntes per a contestar. "No crec que incrementi o baixi la dificultat, però potser ho tindrem més fàcil perquè podrem escollir entre diverses alternatives", explica el Sergi. De fet, des de la secretaria d'Universitats i Recerca remarquen que els exàmens no seran més fàcils, sinó que simplement els estudiants podran triar entre més opcions per poder sentir-se més còmodes.Entre més novetats, enguany s'han habilitat més espais per fer les proves. Els estudiants veuen amb bons ulls que les PAU també es facin en centres de secundària per facilitar la mobilitat i complir amb les mesures de seguretat. Segons la Núria, això els farà estar més còmodes: "Poder fer l'examen en un entorn de proximitat i que conec em farà sentir més segura i menys nerviosa". Amb la feina feta aquests últims mesos, ja només queda esperar que arribi el dia.

