Lliures estén la mà a Albert Batlle per una candidatura del «catalanisme de centre»

El partit liberal Lliures, que presideix l'exconseller convergent Antoni Fernández Teixidó, ha celebrat aquest dijous la seva cinquena conferència nacional. Ho ha fet amb un objectiu clar: mostrar la seva disposició a formar part d'una candidatura àmplia del "catalanisme de centre", en línia amb el que va proposar fa uns dies el regidor i dirigent d'Units per Avançar Albert Batlle En un comunicat emès aquesta tarda, el partit advoca per "defensar i promoure el desplegament de l'Estatut del 2006 en tot el que no ha anul·lat el Tribunal Constitucional" i "la millora del finançament de Catalunya, assumint el que disposa l'Estatut del 2006, tot perseguint una nova Entesa Fiscal".Abans de la conferència, el president del partit, Fernández Teixidó, ha explicat aque "volem possibilitar la materialització de la candidatura unitària de tot el catalanisme", un ventall que, segons ell, aplega Units, Lliures, la Lliga, Convergents i el PNC". Un procés aquest que troba complex "perquè no depèn només de nosaltres i aquí hi ha un element clau, que és l'evolució del PDECat, entorn el qual orbita el PNC".Fernández Teixidó deixa clar que Lliures se sent aliè als moviments que pugui fer el PDECat ("no és el nostre programa"), com també al que pugui sorgir de Ciutadans ("no som d'eixe món") o del regidor Manuel Valls.El partit ha aprovat que "promoure l'aplicació de mesures favorables a la situació personal dels polítics condemnats a conseqüència del procés independentista", com una mesura per aconseguir "la normalització de la vida pública catalana".

