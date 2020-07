Sánchez no mostra cap objecció a la concessió del tercer grau als líders independentistes

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té "res a objectar" al tercer grau proposat per les juntes de tractament de les presons per als líders independentistes empresonats. En una entrevista a la Sexta, Sánchez ha defensat que és una qüestió "taxada" i "reglada" en la legislació penitenciària" i ha mostrat "absolut respecte" a la decisió dels tècnics. El règim de semillibertat que han proposat aquest dijous les juntes dels centres penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses i Wad Ras hauran de ser confirmats pel Departament de Justícia en un termini màxim de dos mesos.Pedro Sánchez ha instat ERC i JxCat a "anteposar l'agenda de la recuperació i que la seva veu comptés també en la negociació". "M'agradaria que els partits independentistes catalans deixessin de banda qüestions que ens separen, que són molt difícils, complexes i emocionalment molt dures", ha dit Sánchez, i ha afegit: "Perquè sinó què aportaran com a solució per donar un cop de mà i recuperar com més aviat millor l'activitat econòmica i l'ocupació?".Segons Sánchez, el govern espanyol "sempre allargarà la mà per al diàleg" a la Generalitat i ha lamentat que la política catalana viu en "clima preelectoral" des de fa temps. El president del govern espanyol ha assegurat que espera que després dels pròxims comicis a Catalunya arribi una "fase d'estabilitat" i "concòrdia". "L'agenda del retrobament segueix vigent", ha insistit, sempre amb la "legalitat constitucional" com a marc, tot i que no ha concretat data per a la taula de diàleg.El cap de l'executiu ha dit que vol tenir uns pressupostos generals de l'Estat abans de finals d'any però que això anirà vinculat a l'aprovació a la Unió Europea dels fons per a la reconstrucció. Sánchez ha afirmat que la unitat és una "obligació" en aquests moments per al govern i l'oposició. "Aquesta crisi ha d'imposar una geometria absoluta", ha afirmat.Negociar els pressupostos amb totes les formacions polítiques, ha afirmat, seria "un exemple que aplaudiria l'opinió pública" en la línia amb les negociacions a la Comissió per a la Reconstrucció. "La nostra voluntat és la d'estendre ponts", ha dit. Sánchez ha inisistit que el govern ha tingut voluntat de dialogar amb tothom i ha elogiat la "intel·ligència" que està tenint Cs amb la seva actitud pactista amb la qual ocupa un espai que deixa "orfe" el PP. El president del govern espanyol ha criticat que el PP "s'ha anat aïllant" i "mimetitzant" amb Vox.El president del govern espanyol ha admès que l'estat d'alarma es va declarar "tard" però ha defensat la presa de decisions d'aquell moment amb la informació disponible. "No sabíem el que sabem avui. Amb el que sabem avui hauríem d'haver declarat l'estat d'alarma abans", ha dit. Sánchez ha dit que l'estat d'alarma segueix sent "una garantia".També ha defensat que el govern espanyol no ha amagat cap dada sobre el coronavirus i ha afirmat que ha estat "absolutament transparent". Segons el president de l'executiu, cap govern del món ha estat capaç de donar una xifra exacta. El cap de l'executiu ha recordat que "no hi ha risc 0" amb el coronavirus però ha animat a la població a "sortir al carrer" a gaudir de la nova normalitat. Tanmateix, ha dit que cal fer-ho "sense abaixar la guàrdia" i mantenint les mesures de seguretat.Sánchez ha fet un repàs a la bateria de mesures que preveu afrontar els pròxims mesos. Ha considerat que una reforma fiscal és "inevitable" però que haurà d'anar "compassada amb el creixement econòmic del país". En aquest sentit, ha dit que ho faran "amb justícia social" pensant en una pujada d'impostos a les grans "corporacions" i no a les "petites i mitjanes empreses". No ha concretat, però, si l'executiu es planteja apujar l'IVA hiperreduït però ha anunciat una nova línia d’avals ICO per a pimes i autònoms. El president ha dit que estarà "vinculat a la solvència" i servirà per "animar la inversió dels treballadors del país". El president també ha negat que l'executiu contempli baixar les pensions o retallar els sous als funcionaris: "No entra als plans del govern".Durant l’entrevista, ha defensat l'actuació de l’executiu durant la crisi i han dit que les previsions que tenien van "saltar pels aires", però que l'objectiu ha estat sempre que ningú quedés enrere. També ha defensat la prolongació dels ERTO, però ha dit que s'ha de combinar "amb la reactivació econòmica". "Hem de ser conscients dels sectors més afectats per protegir-los, però també animar a la creació d'ocupació", ha assegurat.En aquest sentit, ha anunciat l’acord que té previst signar aquest divendres amb els agents socials amb el compromís, ha dit, de "creació d'ocupació i la reactivació econòmica" i la nova línia d’ICO. La mesura se suma a les ja aprovades per l'executiu. Precisament, a mitjans de juny el Consell de Ministres va aprovar el cinquè i últim tram de 15.500 milions, dels quals 7.500 estaran destinats exclusivament a pimes i autònoms i 5.000 a grans empreses. Paral·lelament, 2.500 milions estaran reservats per a companyies del sector turístic.Sánchez també ha admès que caldrà revisar algunes polítiques públiques com a conseqüència de la crisi perquè "algunes ja no seran necessàries" i ha reivindicat, de nou, la necessitat d’una resposta europea. En aquest sentit, ha dit que urgeix que aquest mateix juliol hi hagi un acord sobre els fons europeus.

